Κουρτουά: Έγινε συνιδιοκτήτης με τον Τζόκοβιτς στη Λε Μαν

Κουρτουά: Έγινε συνιδιοκτήτης με τον Τζόκοβιτς στη Λε Μαν

Αγγελική Μαγκανά
Κουρτουά

bet365

Ο Κουρτουά είναι το επόμενο μεγάλο όνομα που επένδυσε στη γαλλική Λε Μαν και έγινε συνιδιοκτήτης με τον Νόβακ Τζόκοβιτς.

Ο Τιμπό Κουρτουά αποφάσισε να επενδύσει στη γαλλική Λε Μαν και έγινε συνιδιοκτήτης μαζί με άλλα μεγάλα ονόματα του παγκόσμιου αθλητισμού.

Ο τερματοφύλακας της Ρεάλ Μαδρίτης είναι ο επόμενος σταρ που προσέλκυσε ο γαλλικός σύλλογος της Β' κατηγορίας. Στην ομάδα απέκτησαν μερίδιο το περασμένο καλοκαίρι αστέρες του αθλητισμού, ο 24 φορές κάτοχος Grand Slam, Νόβακ Τζόκοβιτς, ο πιλότος της Φόρμουλα1, Κέβιν Μάγκνουσεν και ο Φελίπε Μάσα, δευτεραθλητής κόσμου της F1 to 2009.

Η γαλλική ομάδα ανέβηκε στη Ligue 2, μετά από μια εξαιρετική σεζόν πέρσι στην Ligue 3. Τη φετινή σεζόν έχει κάνει ένα εντυπωσιακό ξεκίνημα, βρίσκεται στην 5η θέση της βαθμολογίας με στόχο την άνοδο στην Α' κατηγορία.

@Photo credits: Getty Images/Ideal Image
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     

    Τελευταία Νέα