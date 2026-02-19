Κουρτουά: Έγινε συνιδιοκτήτης με τον Τζόκοβιτς στη Λε Μαν
Ο Τιμπό Κουρτουά αποφάσισε να επενδύσει στη γαλλική Λε Μαν και έγινε συνιδιοκτήτης μαζί με άλλα μεγάλα ονόματα του παγκόσμιου αθλητισμού.
Ο τερματοφύλακας της Ρεάλ Μαδρίτης είναι ο επόμενος σταρ που προσέλκυσε ο γαλλικός σύλλογος της Β' κατηγορίας. Στην ομάδα απέκτησαν μερίδιο το περασμένο καλοκαίρι αστέρες του αθλητισμού, ο 24 φορές κάτοχος Grand Slam, Νόβακ Τζόκοβιτς, ο πιλότος της Φόρμουλα1, Κέβιν Μάγκνουσεν και ο Φελίπε Μάσα, δευτεραθλητής κόσμου της F1 to 2009.
Η γαλλική ομάδα ανέβηκε στη Ligue 2, μετά από μια εξαιρετική σεζόν πέρσι στην Ligue 3. Τη φετινή σεζόν έχει κάνει ένα εντυπωσιακό ξεκίνημα, βρίσκεται στην 5η θέση της βαθμολογίας με στόχο την άνοδο στην Α' κατηγορία.
