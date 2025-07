Παίκτης της Αλ Καντσία του Μίτσελ είναι με κάθε επισημότητα ο Ματέο Ρετέγκι, με την ομάδα από τη Σαουδική Αραβία να γεμίζει με «χρυσάφι» το ταμείο της Αταλάντα!

Τον δρόμο προς τη Σαουδική Αραβία πήρε ο Ματέο Ρετέγκι! Ο 26χρονος Ιταλός επιθετικός, μετά από μία πολύ παραγωγική σεζόν με τη φανέλα της Αταλάντα, είναι επίσημα παίκτης της Αλ Καντσία.

Η ομάδα του γνώριμού μας από το πέρασμά του στο «τιμόνι» του Ολυμπιακού, Μίτσελ, ανακοινώθηκε από τη νέα του ομάδα το βράδυ της Δευτέρας (21/7). Μάλιστα, η Αλ Καντσία που κυνηγούσε την περίπτωση του Ρετέγκι το τελευταίο διάστημα, έδωσε στην Αταλάντα 65 εκατ. ευρώ για τον 26χρονο φορ που υπέγραψε συμβόλαιο τριετούς διάρκειας.

Πέραν από την... τσέπη της Αταλάντα, θα γεμίσει και εκείνη του Ρετέγκι, καθώς αναμένεται να λαμβάνει ετήσιο μισθό 20 εκατ. ευρώ! Με 25 γκολ τη σεζόν 2024/2025, ο Ρετέγκι αναδείχθηκε πρώτο «κανόνι» της Serie A, συμβάλλοντας τα μέγιστα για να τερματίσει η ομάδα του στην 3η θέση της βαθμολογίας.

Θυμίζουμε ότι στον πάγκο της Αλ Καντσία βρίσκεται από το 2023 ο Μίτσελ, ο οποίος τον περασμένο Φεβρουάριο ανανέωσε με τον σύλλογο έως το 2027.

Retegui has arrived 🤩

Welcome to Khobar! ❤️#AlQadsiah | #ReteguiQadsawi pic.twitter.com/OV6xR3C2vZ