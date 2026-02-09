Διεθνή ΜΜΕ αναφέρουν πως η Κρακόβια έχει καταθέσει πρόταση στη Λουγκάνο για την απόκτηση του Γιώργου Κούτσια.

Σύντομη ενδέχεται να αποδειχτεί η πορεία του Γιώργου Κούτσια στην Ελβετία, με διεθνή ΜΜΕ να αναφέρουν πως η Κρακόβια έχει καταθέσει πρόταση στη Λουγκάνο για την απόκτηση του Έλληνα επιθετικού. Ο 22χρονος φορ αγωνίζεται εδώ και έναν χρόνο στην ελβετική ομάδα και έχει απολογισμό έντεκα γκολ και δύο ασίστ σε 44 συμμετοχές, με την πρόσφατη επίθεση που δέχτηκε από συμπαίκτη του σε φιλικό αγώνα να ενδέχεται να παίξει τον ρόλο της στο μέλλον του Έλληνα επιθετικού.

Η Ραπίντ Βιέννης ενδιαφέρθηκε για τον Κούτσια κατά τη διάρκεια της χειμερινής μεταγραφικής περιόδου αλλά η υπόθεση δεν προχώρησε, με την πολωνική ομάδα να φέρεται διατεθειμένη να δώσει ένα ποσό της τάξης των δύο με τριών εκατομμυρίων ευρώ προκειμένου να αποκτήσει τον άλλοτε παίκτη του ΠΑΟΚ, του Βόλου και της Σικάγο Φάιαρ. Ο σύλλογος της Κρακοβίας πούλησε πρόσφατα τον φορ Στοΐλκοβιτς στην Πίζα, έτσι έχει κενό στην επιθετική της γραμμή, αλλά και τα απαραίτητα χρήματα για να κινηθεί δυναμικά στο μεταγραφικό παζάρι – το οποίο είναι ανοιχτό έως τις 25 Φεβρουαρίου στην Πολωνία.