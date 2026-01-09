Κούτσιας: Δέχθηκε επίθεση από συμπαίκτη του σε αγώνα της Λουγκάνο! (vid)
Με το καλημέρα... προβλήματα για τον Γιώργο Κούτσα στη Λουγκάνο! Περίπου ένα μήνα μετά τη μεταγραφή του στην Ελβετική ομάδα, ο Έλληνας επιθετικός έγινε πρωταγωνιστής σε ένα απίστευτο επεισόδιο με τον συμπαίκτη του, Μπέρενς, κατά τη διάρκεια του φιλικού αγώνα κόντρα στη Βικτόρια Πλζεν.
Συγκεκριμένα δευτερόλεπτα μετά την είσοδό του στον αγωνιστικό χώρο ως αλλαγή στο 71΄ο Κούτσιας είδε τον μαινόμενο Μπέρενς να κατευθύνεται πάνω του με άγριες διαθέσεις και να τον σπρώχνει στο έδαφος, βάζοντάς του τις φωνές!
Ως μάρτυρες στο περιστατικό οι υπόλοιποι παίκτες των δυο ομάδων σταμάτησαν και οι ποδοσφαιριστές της Λουγκάνο έτρεξαν γύρω από τον Κούτσια, ο οποίος κοιτούσε αποσβολωμένος στο χορτάρι. Αφού οι τόνοι έπεσαν, ο Μπέρενς ζήτησε κατευθείαν αλλαγή και αποχώρησε από τον αγωνιστικό χώρο.
Particulier, le pressing travaillé à Lugano cet hiver.— Valentin Schnorhk (@schn_val) January 9, 2026
La concurrence entre Behrens et Koutsias a l'air de bien se passer. pic.twitter.com/7ZAdFaSqJI
