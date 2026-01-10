Σε μεγάλα κέφια μετά την κατάκτηση του Super Cup με τη Φενέρμπαχτσε, ο Ντουράν πήγε για δηλώσεις εν μέσω βίντεο-κλήσης με τους συγγενείς του.

Τον πρώτο τίτλο της καριέρας του πανηγύρισε λίγες ώρες πριν ο Τζον Ντουράν, με τη Φενέρμπαχτσε να νικά τη Γαλατάσαραϊ και να κατακτά το τουρκικό Super Cup για πρώτη φορά μετά το 2011.

Αναμενόμενα, ο Κολομβιανός επιθετικός ήταν σε μεγάλα κέφια μετά τη λήξη της αναμέτρησης, με ένα ξεκαρδιστικό περιστατικό να καταγράφεται κατά τη διάρκεια των δηλώσεων μετά τη λήξη του τελικού.

Βλέπετε, ο νεαρός ποδοσφαιριστής πλησίασε τους ρεπόρτερ που ήταν συγκεντρωμένοι στη μικτή ζώνη ενώ μιλούσε με βίντεο-κλήση σε συγγενείς του. Τι έκανε λοιπόν μπροστά στα μικρόφωνα; Άρχισε να συστήνει τα μέλη της οικογένειάς του στους δημοσιογράφους! Και αναμενόμενα, το στιγμιότυπο έγινε viral...

Ο Ντουράν έχει παραχωρηθεί φέτος με δανεισμό στη Φενέρ από την Αλ Νασρ, έχοντας επιστρέψει άμεσα στην Ευρώπη μετά την περσινή του μεταγραφή από την Άστον Βίλα στους Σαουδάραβες και μετρά έως τώρα πέντε γκολ και τρεις ασίστ σε 17 συμμετοχές.