Νικολακόπουλος στους «Galacticos» by Interwetten: Το σχόλιο για τον Λουκάσεν
Ο Ολυμπιακός μετά την αποχώρηση του Μάντσα έχει ανάγκη από στόπερ και ο Κώστας Νικολακόπουλος στους «Galacticos» by Interwetten αναφέρθηκε στον Ντέρικ Λουκάσεν.
Τον 30χρονο Ολλανδό (έχει ρίζες από τη Γκάνα) στόπερ της Πάφου, ο οποίος μένει ελεύθερος το καλοκαίρι από τον κυπριακό σύλλογο.
«Υπάρχουν επαφές με τον Λουκάσεν, τον 30χρονο στόπερ της Πάφου. Από τον Ολυμπιακό δεν έχουμε επιβεβαίωση. Έχει πέσει όμως στο τραπέζι το όνομα του Λουκάσεν», είπε αρχικά ο καταξιωμένος ρεπόρτερ του Ολυμπιακού, ο οποίος ανέφερε κι άλλα ονόματα.
Σχολίασε επίσης τη νίκη του Ολυμπιακού στην Τρίπολη, την απόδοση συγκεκριμένων παικτών και τις ανάγκες που έχει το ερυθρόλευκο ρόστερ.
Δείτε το σχόλιο του Νικολακόπουλου για τα μεταγραφικά
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.