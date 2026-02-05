Ο Κώστας Νικολακόπουλος στους «Galacticos» by Interwetten αναφέρθηκε στο ενδιαφέρον του Ολυμπιακού για τον Ολλανδό στόπερ Ντέρικ Λουκάσεν της Πάφου.

Ο Ολυμπιακός μετά την αποχώρηση του Μάντσα έχει ανάγκη από στόπερ και ο Κώστας Νικολακόπουλος στους «Galacticos» by Interwetten αναφέρθηκε στον Ντέρικ Λουκάσεν.

Τον 30χρονο Ολλανδό (έχει ρίζες από τη Γκάνα) στόπερ της Πάφου, ο οποίος μένει ελεύθερος το καλοκαίρι από τον κυπριακό σύλλογο.

«Υπάρχουν επαφές με τον Λουκάσεν, τον 30χρονο στόπερ της Πάφου. Από τον Ολυμπιακό δεν έχουμε επιβεβαίωση. Έχει πέσει όμως στο τραπέζι το όνομα του Λουκάσεν», είπε αρχικά ο καταξιωμένος ρεπόρτερ του Ολυμπιακού, ο οποίος ανέφερε κι άλλα ονόματα.

Σχολίασε επίσης τη νίκη του Ολυμπιακού στην Τρίπολη, την απόδοση συγκεκριμένων παικτών και τις ανάγκες που έχει το ερυθρόλευκο ρόστερ.

