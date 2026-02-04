Η ΑΕΚ και ο Αστέρας πήραν το πολυπόθητο εισιτήριο για τα ημιτελικά του Κυπέλλου Γυναικών, όπως και η Αγια παρασκέυη που προκρίθηκε για πρώτη φορά στην ιστορία του συλλόγου.

Η ΑΕΚ νίκησε 2-1 τον Βόλο ΝΠΣ στη ρεβάνς του Κυπέλλου Γυναικών, με Λάρσον και Χατζηνικολάου να «σφραγίζουν» την πρόκριση στα ημιτελικά. Η Ένωση είχε το 3-2 υπέρ της από το πρώτο ματς με τον Βόλο. Η ομάδα του Θεοδωρίδη άνοιξε το σκορ με τη Λάρσον. Οι φιλοξενούμενες μείωσαν με τη Γαρυφαλλιδου στο 85’, αλλά αυτό δεν ήταν αρκετό. Η Χατζηνικολάου έκανε αυτό που ξέρει καλύτερα, σκόραρε και έτσι η Ένωση εξασφάλισε το πολυπόθητο εισιτήριο.



Ο Αστέρας Τρίπολης έκανε επίδειξη δύναμης στην έδρα του επικρατώντας της ΡΕΑ με 5-0 και εξασφαλίζοντας πανηγυρικά την πρόκριση στα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας, ανατρέποντας το σκορ του πρώτου αγώνα (1-0). Οι γηπεδούχες μπήκαν φουριόζες και μόλις στο 1ο λεπτό κέρδισαν πέναλτι, με τη Γκάτσου να ανοίγει το σκορ στην επαναφορά. Στο 32’ η Σπυριδωνίδου, έπειτα από εκτέλεση φάουλ, έκανε το 2-0, ενώ λίγο πριν το ημίχρονο η Τζαφέρη ανέβασε τον δείκτη στο 3-0. Στο δεύτερο ημίχρονο η ομάδα δεν κατέβασε στροφές, η Μιχαήλ πέτυχε το τέταρτο γκολ στο 66’, ενώ στο 76’ η Σπυριδωνίδου διαμόρφωσε το τελικό 5-0.

Η Αγία Παρασκευή επικράτησε του Οδυσσέα Μοσχάτου (4-1, συν: 6-2) και προκρίθηκε για πρώτη φορά στην ιστορία του συλλόγου στα ημιτελικά της διοργάνωσης. Οι γηπεδούχες άνοιξαν το σκορ με την Γκάτση, ενώ η Σούρες «χτύπησε» δις στο 20’ και στο 47’. Το τελικό 4-1 διαμόρφωσε η Πράπα, σφραγίζοντας μια ιστορική πρόκριση για τον σύλλογο.

Να θυμίσουμε πως οι επαναληπτικοί αγώνες είχαν προγραμματιστεί για τις 27 και 28 Ιανουαρίου, ωστόσο το τραγικό συμβάν με τους οπαδούς του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία οδήγησε στην αναβολή των αγώνων. Μοναδική εξαίρεση αποτέλεσε ο ΠΑΟΚ, ο οποίος πρόλαβε και αγωνίστηκε και πριν το τραγικό γεγονός και είχε ουσιαστικά εξασφαλίσει την πρόκρισή του. Ο Δικέφαλος του Βορρά είχε ουσιαστικά «κλειδώσει» την πρόκριση από το 6-1 του πρώτου ματς κόντρα στη Μύκονο, αλλά ήρθε 1-1 στη ρεβάνς.