Ο Βαγγέλης Μόρας ανακοίνωσε τις κλήσεις της Εθνικής Νέων με τους Κρίστιαν Κουτρούλης και Άγγελο Χαμίντα να είναι τα δύο νέα πρόσωπα.

Η Εθνική Νέων έχει μπροστά της δύο φιλικές αναμετρήσεις κόντρα σε Τουρκία και Κροατία με τον Βαγγέλη Μόρα να ανακοινώνει τις κλήσεις με τους ποδοσφαιριστές που θα έχει μαζί του στα γήπεδα της Κροατίας.

Ανάμεσα στα ονόματα βρίσκονται για πρώτη φορά και αυτά των Κρίστιαν Κουτρούλη και του Άγγελου Χαμίντα που επέλεξαν το εθνόσημο της Ελλάδας αντί για αυτό της Αυστραλίας και της Νορβηγίας αντίστοιχα.

Αμφότεροι είναι επιθετικοί και ο πρώτος αγωνίζεται στην Κ19 της Ρόντα ενώ ο δεύτερος είναι στην πρώτη ομάδα της Λίλεστρομ από τη Νορβηγία. Από εκεί και πέρα, για πρώτη φορά συμπεριλήφθηκε ο 18χρονος τερματοφύλακας Βασίλης Καλτσάς που αγωνίζεται στη Β' Σλοβακίας με τη Σαμορίν.

Αναλυτικά οι κλήσεις:

Τερματοφύλακες: Κακαδιάρης Θεόφιλος, Μπελερής Ευστάθιος, Καλτσάς Βασίλειος.

Αμυντικοί: Mπαταούλας Δημήτριος, Κοσίδης Γεώργιος, Ψυρρόπουλος Σταύρος, Καρκατσάλης Βασίλειος, Καλοσκάμης Νεκτάριος, Ντούνγκα Μπέντρι, Τσιότας Παύλος, Καινουργιάκης Παύλος.

Μέσοι: Ελευθεριάδης Βασίλειος, Φίλης Χρήστος, Σαρρής Ιωάννης, Ζέκα Ρουσίτ, Τουρσουνίδης Κωνσταντίνος.

Επιθετικοί: Κουτρούλης Κρίστιαν, Χαρουπάς Κωνσταντίνος, Κολοκοτρώνης Πέτρος, Τσιφούτης Ιωαννής, Σώκος Γεώργιος, Χαμίντα Ντίσο Αγγελος, Σάντης Παναγιώτης, Χάμζα Ερικ.