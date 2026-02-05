Ευχάριστα νέα για τον Μαρίν: Πατέρας για δεύτερη φορά ο Ρουμάνος μέσος
Ο Ραζβάν Μαρίν το βράδυ της Κυριακής (01/02), ξεκίνησε βασικός στο ντέρμπι της Νέας Φιλαδέλφειας ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον Ολυμπιακό, το οποίο έληξε ισόπαλο με 1-1. Η πιο σημαντική στιγμή της βραδιάς όμως για τον Ρουμάνο μεσοεπιθετικό της «Ένωσης», ήρθε λίγες ώρες αργότερα, όταν γεννήθηκε το δεύτερο παιδί του.
Πιο συγκεκριμένα η σύζυγος του, Κρίνα, έφερε στον κόσμο τα ξημερώματα της Δευτέρας (02/02) ένα υγιέστατο κοριτσάκι, με το ζευγάρι να έχει ήδη μία κόρη.
Το ανδρόγυνο σε κοινή τους δημοσίευση στους προσωπικούς τους λογαριασμούς στο Instagram καλωσόρισαν το νέο τους μέλος γράφοντας ότι: «Κάποιες ημερομηνίες επιλέγονται, και κάποιες άλλες ευθυγραμμίζονται».
