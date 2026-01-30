Μετά από έξι μήνες χωρίς ομάδα, ο Λορέντσο Ινσίνιε ανακοινώθηκε από την Πεσκάρα, επιστρέφοντας μετά από σχεδόν 14 χρόνια.

Η σεζόν 2011/12 είχε εξελιχτεί ονειρικά για την Πεσκάρα, που υπό τις οδηγίες του Ζντένεκ Ζέμαν και με παίκτες όπως ο Τσίρο Ιμόμπιλε, ο Λορέντσο Ινσίνιε και ο Μάρκο Βεράτι θα κατακτούσε τον τίτλο της Serie B και θα επέστρεφε στα σαλόνια μετά από 19 ολόκληρα χρόνια. Εκείνο το καλοκαίρι βέβαια, όλοι οι συντελεστές της επιτυχίες θα αποχωρούσαν και ο υποβιβασμός δεν θα αποφευγόταν.

Τώρα, χρόνια μετά, τα Δελφίνια είναι τελευταία στη βαθμολογία της Β' κατηγορίας στην οποία επέστρεψαν μόλις πέρυσι και, στην προσπάθεια να ενισχύσουν το ρόστερ τους, κατάφεραν να επαναφέρουν έναν από τους παίκτες που την είχαν ανεβάσει το 2012!

Ο λόγος για τον Λορέντσο Ινσίνιε, που μετά από έξι μήνες στην... ανεργία μετά την αποχώρησή του από το Τορόντο, υπέγραψε συμβόλαιο με τον ιταλικό σύλλογο, στον οποίο είχε αγωνιστεί το '12 ως δανεικός από τη Νάπολι. Ο 34χρονος μεσοεπιθετικός, που στο παρελθόν είχε συνδεθεί και με τον Ολυμπιακό, θα ξεδιπλώσει ξανά τις αρετές του στην Ευρώπη, προερχόμενος από 3,5 χρονιές στο MLS, με τους ανθρώπους της Πεσκάρα να εύχονται πως θα βοηθήσει στην αποφυγή του υποβιβασμού.