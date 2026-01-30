Ινσίνιε: Ανακοινώθηκε από την Πεσκάρα
Η σεζόν 2011/12 είχε εξελιχτεί ονειρικά για την Πεσκάρα, που υπό τις οδηγίες του Ζντένεκ Ζέμαν και με παίκτες όπως ο Τσίρο Ιμόμπιλε, ο Λορέντσο Ινσίνιε και ο Μάρκο Βεράτι θα κατακτούσε τον τίτλο της Serie B και θα επέστρεφε στα σαλόνια μετά από 19 ολόκληρα χρόνια. Εκείνο το καλοκαίρι βέβαια, όλοι οι συντελεστές της επιτυχίες θα αποχωρούσαν και ο υποβιβασμός δεν θα αποφευγόταν.
Τώρα, χρόνια μετά, τα Δελφίνια είναι τελευταία στη βαθμολογία της Β' κατηγορίας στην οποία επέστρεψαν μόλις πέρυσι και, στην προσπάθεια να ενισχύσουν το ρόστερ τους, κατάφεραν να επαναφέρουν έναν από τους παίκτες που την είχαν ανεβάσει το 2012!
Ο λόγος για τον Λορέντσο Ινσίνιε, που μετά από έξι μήνες στην... ανεργία μετά την αποχώρησή του από το Τορόντο, υπέγραψε συμβόλαιο με τον ιταλικό σύλλογο, στον οποίο είχε αγωνιστεί το '12 ως δανεικός από τη Νάπολι. Ο 34χρονος μεσοεπιθετικός, που στο παρελθόν είχε συνδεθεί και με τον Ολυμπιακό, θα ξεδιπλώσει ξανά τις αρετές του στην Ευρώπη, προερχόμενος από 3,5 χρονιές στο MLS, με τους ανθρώπους της Πεσκάρα να εύχονται πως θα βοηθήσει στην αποφυγή του υποβιβασμού.
HE’S BACK! ✍️⚪️🔵
Ora è ufficiale: bentornato, @Lor_Insigne 🔥 #LorenzoIsBack pic.twitter.com/hnuQ0l587G— Pescara Calcio (@PescaraCalcio) January 30, 2026
Lorenzo Insigne returns to Pescara 13 years later, joining the club who are currently bottom in Serie B.— B/R Football (@brfootball) January 30, 2026
Throwback to 2011-12 where he scored 20 goals, added 13 assists, and linked up with Marco Verratti and Ciro Immobile 🐬 pic.twitter.com/fdOLe54fFC
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.