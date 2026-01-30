Σίστο: «Η ΑΕΛ Novibet έδειξε πόσο με ήθελε, θα δώσω το 100% για να πετύχει η ομάδα του στόχους της»

Το νέο απόκτημα της ΑΕΛ Novibet, Πιόνε Σίστο στις πρώτες του δηλώσεις ανέφερε πως θα δώσει το 100% για να πετύχουν οι «βυσσινί» τους στόχους τους.

Ακόμα μία μεταγραφή είναι γεγονός για την ΑΕΛ Novibet με τους Θεσσαλούς να αποκτούν και τον Πιόνε Σίστο. Ο Δανός εξτρέμ έκανε τις πρώτες του δηλώσεις μιλώντας την FORMedia TV και την εκπομπή «60 λεπτά ΑΕΛ», λέγοντας μεταξύ άλλων πως θα δώσει το 100% για να πετύχουν οι «βυσσινί» τους στόχους τους.

Αναλυτικά ανέφερε τα εξής:

Μετά από αρκετή αναμονή και με το ρεπορτάζ να αναφέρει ότι είχες συμφωνήσει πριν από πολλές μέρες με την ΑΕΛ, ποια είναι τα συναισθήματά σου τώρα που η μεταγραφή ολοκληρώθηκε;

«Είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ και σε αυτήν την ομάδα. Ήρθα σε μια πραγματικά πολύ όμορφη πόλη και ανυπομονώ να αγωνιστώ στο γήπεδό μας.»

Τι ήταν αυτό που έπαιξε ρόλο στο να πάρεις την απόφαση να έρθεις στην ΑΕΛ;

«Η ομάδα επικοινώνησε μαζί μου πάρα πολύ νωρίς για να με προσεγγίσει και αυτό έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο στο να την επιλέξω. Η ΑΕΛ με ήθελε πολύ, από τον πρόεδρο μέχρι και τον προπονητή, για να βρίσκομαι αυτή τη στιγμή στο ρόστερ. Είχα πολλές επιλογές για το επόμενό μου βήμα, όμως επέλεξα αυτήν την ομάδα.»

Παρακολούθησες τα προηγούμενα παιχνίδια της ΑΕΛ; Οι δύο συνεχόμενες νίκες της ομάδας άσκησαν επίδραση στην απόφασή σου ή ήταν κάτι που είχες επιλέξει εξ’αρχής;

«Ήμουν από την αρχή έτοιμος να έρθω στην ΑΕΛ με τον τρόπο που με προσέγγισε η ομάδα. Θυμάμαι να μου λένε κάποιοι άνθρωποι να κοιτάξω τη βαθμολογία για να δω που βρισκόταν η ομάδα. Ωστόσο παρακολούθησα τους αγώνες και το γεγονός ότι σημειώθηκαν δύο νίκες σίγουρα έδωσε μια επιπλέον ώθηση για να έρθω εδώ.»

Ποιο είναι το μήνυμα που θέλεις να στείλεις στον κόσμο που περιμένει πολλά από εσένα;

«Να περιμένετε έναν ποδοσφαιριστή στον οποίο αρέσει πάρα πολύ να παίζει στα άκρα της επίθεσης, μου αρέσει το επιθετικό ποδόσφαιρο. Αυτό θα προσπαθήσω να δείξω στον αγωνιστικό χώρο, να δώσω το 100% του εαυτού μου, προκειμένου να πετύχουμε τους στόχους της ομάδας.»