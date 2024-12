Τέλος σε μία σπουδαία καριέρα έβαλε ο 38χρονος Νάνι, με τον Πορτογάλο να ανακοινώνει μέσω social media την απόσυρσή του από την ενεργό δράση.

Τίτλους τέλους στην πολυετή του καριέρα έριξε ο Νάνι όπως ο ίδιος αποκάλυψε με ανάρτησή του μέσω βίντεο στα social media. Ο 38χρονος Πορτογάλος αποφάσισε να κρεμάσει τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια, όντας πάνω από μία 20ετία επαγγελματίας ποδοσφαιριστής.

«Ήρθε η ώρα να πω αντίο, αποφάσισε να βάλω τέλος στην καριέρα μου ως επαγγελματίας παίκτης. Ήταν μία καταπληκτική διαδρομή και θα ήθελα να ευχαριστήσω κάθε άτομο που με βοήθησε και με στήριξε στα καλά και στα δύσκολα κατά τη διάρκεια μιας καριέρας που κράτησε πάνω από 20 χρόνια χαρίζοντάς μου τόσες πολλές αξέχαστες αναμνήσεις. Ώρα να αλλάξω σελίδα και να επικεντρωθώ σε νέους στόχους. Τα λέμε σύντομα, σας ευχαριστώ», είναι τα λόγια του ποδοσφαιριστή.

The time has come to say goodbye, I have decided to finish my career as a professional player. It’s been an amazing ride and I wanted to thank every single person who has helped me and supported me through the highs and lows during a career which lasted over 20 years and gave me… pic.twitter.com/3ZuSMrPHcR