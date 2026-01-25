Η Κρητικιά διεθνής, Βεατρίκη Σαρρή πέτυχε δύο γκολ κόντρα στην Πόρτσμουθ και έφτασε τα 11 φέτος, κρατώντας τη Μπέρμιγχαμ κοντά στην κορυφή.

Η Βεατρίκη Σαρρή συνεχίζει να εντυπωσιάζει με τη φανέλα της Μπέρμιγχαμ στη Women Super League 2. Στον τελευταίο αγώνα απέναντι στην Πόρτσμουθ (0-4) βρήκε δύο φορές τον δρόμο για τα δίχτυα , φτάνοντας τα 11 στη φετινή σεζόν και σκοράροντας για τέταρτο συνεχόμενο παιχνίδι. Η 28χρονη Κρητικιά διεθνής δείχνει ότι βρίσκεται σε εξαιρετική φόρμα, επιβεβαιώνοντας γιατί θεωρείται από τις πιο αξιόπιστες Ελληνίδες στο εξωτερικό.

Η Σαρρή έχει πλούσιο βιογραφικό στην Αγγλία, έχοντας αγωνιστεί στο παρελθόν σε Μπράιτον και Έβερτον πριν επιστρέψει στη Μπέρμιγχαμ. Η ομάδα της παραμένει στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας, μόλις δύο βαθμούς πίσω από την πρωτοπόρο Τσάρλτον.

Η Μπέρμιγχαμ έχει επενδύσει πολύ φέτος στη γυναικεία ομάδα, φέρνοντας τη Σουηδέζα μεσοεπιθετικό Γουίλμα Λάιντχαμερ από τη Νόρκεπινγκ με κόστος περίπου 315.000 ευρώ, ποσό σχεδόν ρεκόρ για ομάδα της δεύτερης κατηγορία. Ενώ στόχος είναι φυσικά η άνοδος, αφού πέρυσι η ομάδα βρέθηκε μια ανάσα πριν τα μεγάλα σαλόνια αλλά έχασε κόντρα στις Λόντον Σίτι Λάιονεσες.