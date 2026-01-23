Ο Κωνσταντίνος Δούμτσιος παραχωρήθηκε δανεικός από την Πετρολούλ στην Κίντια Τιργκοβίστε, σύλλογο που μετέχει στη Β' κατηγορία της Ρουμανίας.

Με την φανέλα της Κίντια Τιργκοβίστε θα αγωνιστεί ο Κωνσταντίνος Δούμτσιος για το υπόλοιπο της σεζόν, με την Πετρολούλ να παραχωρεί δανεικό τον Έλληνα φορ στον σύλλογο της Β' κατηγορίας της Ρουμανίας.

Ο 28χρονος επιθετικός μέτρησε ένα γκολ και μία ασίστ σε 20 συμμετοχές με την ομάδα από το Πλοϊέστι και συνεχίζει την εκτός συνόρων πορεία του, έχοντας παίξει στο παρελθόν στην Ολλανδία και τις ΤΟΠ Ος, Φένλο και Ντεν Μπος.

Η Κίντια είναι έβδομη στη βαθμολογία της Liga ll και παλεύει για την είσοδο στα playoffs ανόδου στη μεγάλη κατηγορία, με τον Δούμτσιο να ενισχύει την επιθετική της γραμμής ενόψει της τελικής ευθείας της σεζόν. Ο Έλληνας φορ βρίσκεται εκτός συνόρων από το 2023, έχοντας περάσει νωρίτερα από Ηρακλή, Πανσερραϊκό, Αιγινιακό, Δόξα Δράμας, Πανιώνιο, Καραϊσκάκη και Λεβαδειακό.