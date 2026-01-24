Stoiximan Super League: Mε Ποντένσε και από ημίχρονο ο Ολυμπιακός κόντρα στο Βόλο, με φόρα η ΑΕΚ κόντρα στον ζόρικο Αστέρα
Για την 18η αγωνιστική της Stoiximan Super League, ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Βόλο στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» το απόγευμα του Σαββάτου (23/1, 17:00). Οι «ερυθρόλευκοι» φτάνουν στην αναμέτρηση μετά από ένα πολύ απαιτητικό παιχνίδι μεσοβδόμαδα για την 7η αγωνιστική του Champions League.
Super προσφορά εγγραφής* στη Stoiximan!
Το 2-0 επί της Λεβερκούζεν στο Φάληρο διατηρεί τον Ολυμπιακό στο κόλπο της πρόκρισης στα playoffs της διοργάνωσης και προφανώς χαρίζει μια ώθηση ψυχολογίας για τη δύσκολη συνέχεια. Στο -2 από την κορυφή του πρωταθλήματος και ένα παιχνίδι λιγότερο η ομάδα του Μεντιλίμπαρ, που μετράει 12Ν-3Ι-1Η στη Stoiximan Super League, με συντελεστή τερμάτων 33-8 και το μικρότερο παθητικό στην κατηγορία. Με αρκετές αλλαγές στο βασικό τους σχήμα οι Πειραιώτες απέναντι στον Βόλο καθώς ακολουθεί το κρίσιμο ματς με τον Άγιαξ στο Άμστερνταμ (28/1)
Στο 4.00 ο Ταρέμι να σκοράρει 15+ γκολ στην κανονική περίοδο
Απόλυτα θετική η παρουσία του Βόλου στη σεζόν μέχρι στιγμής. Με 8Ν-1Ι-8Η, έχει ξεμπερδέψει από πολύ νωρίς με τα χαμηλά της βαθμολογίας, ισοβαθμεί με τον Παναθηναϊκό (25) και μοιάζει έτοιμος για τα playoffs στις θέσεις 5-8. Δεν είναι πάντως σε καλή κατάσταση η ομάδα της Μαγνησίας, που γνώρισε ισάριθμες ήττες στα δύο τελευταία ματς με σκορ 3-1 από τον Λεβαδειακό εκτός έδρας και το 0-3 από τον Ατρόμητο στο Πανθεσσαλικό.
Απέκτησε μομέντουμ ο Ολυμπιακός μετά το κομβικό τρίποντο επί της Λεβερκούζεν και παρά το γεγονός πως θα παραταχθεί με νέα πρόσωπα στην ενδεκάδα του, αναμένεται να κυριαρχήσει στο ματς. Ο Βόλος τρέχει καλά τη μπάλα στον χώρο, θα έχει τις στιγμές του, δύσκολα ωστόσο θα πάρει κάτι στο Φάληρο.
Το συνδυαστικό στοίχημα 1/1 & Ποντένσε 1+ ασίστ & Ολυμπιακός Over 3,5 κόρνερ 1ο ημίχρονο σε απόδοση 7.10 στο Bet Builder της Stoiximan.
Στις 19:30 είναι προγραμματισμένη η σέντρα της αναμέτρησης στο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης» μεταξύ Αστέρα Τρίπολης και ΑΕΚ. Κακή σεζόν για τους Αρκάδες, με προβληματική εικόνα στο χορτάρι και αλλαγές στην τεχνική ηγεσία. Ο έμπειρος Κρις Κόουλμαν δεν κατάφερε να εμπνεύσει και αποχώρησε, με τον Μίλαν Ράσταβατς να επιστρέφει σε γνώριμα λημέρια. Στόχος είναι η παραμονή πλέον, καθώς ο Αστέρας ισοβαθμεί με την ΑΕΚ στην προτελευταία θέση της κατάταξης. Η ανάγκη επιστροφής στα θετικά αποτέλεσματα είναι επιτακτική, καθώς ο Αστέρας είναι υποχρεωμένος να ψάξει βαθμούς σε όλα τα ματς που απομένουν μέχρι το φινάλε της κανονικής περιόδου.
Από τα τέλη Οκτώβρη μέχρι και τις αρχές Ιανουαρίου, η ΑΕΚ έτρεξε ένα καταπληκτικό αήττητο σερί εντός κι εκτός συνόρων. Με απολογισμό τις 12 νίκες και δύο ισοπαλίες σε αυτό το διάστημα. Γνώρισε αποκλεισμό - σοκ κόντρα στον ΟΦΗ για το Κύπελλο Ελλάδας, ωστόσο η αντίδραση της ήταν εντυπωσιακή καθώς θριάμβευσε στο 4-0 του ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Με καρέ του Λούκα Γιόβιτς και θαυμαστή αποτελεσματικότητα μεσοεπιθετικά, η ομάδα του Νίκολιτς έδειξε πως είναι δυνατή πνευματικά και έχει τις λύσεις για να επιστρέφει πιο δυνατή μετά από ένα άσχημο αποτέλεσμα. Ιδιαίτερα δραστήρια στο μεταγραφικό πάρε - δώσε, στο ψάξιμο και για μέσο μετά την απόκτηση των Βάργκα και Γκεοργκίεφ.
Στο 3.75 η ΑΕΚ να κατακτήσει το πρωτάθλημα για τη σεζόν 2025-26
Προφανές το φαβορί της αναμέτρησης, ωστόσο η αλλαγή σκυτάλης στην τεχνική ηγεσία του Αστέρα φέρνει και νέα δεδομένα στην αναμέτρηση. Η ΑΕΚ έχει πάντα τον πρώτο λόγο, εντούτοις οι γηπεδούχοι έχουν ανάγκη τους βαθμούς και θα δώσουν μάχη.
Το συνδυαστικό στοίχημα 2-3 γκολ & Παπαδόπουλος 4+ αποκρούσεις & Γκατσίνοβιτς 1+ σουτ στην εστία σε απόδοση 5.10 στο Bet Builder της Stoiximan.
*Ισχύουν όροι & προϋποθέσεις. Οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές | ΕΕΕΠ | 21+ | Παίξε Υπεύθυνα
Αdvertorial
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.