Stoiximan Super League: Mε Ποντένσε και από ημίχρονο ο Ολυμπιακός κόντρα στο Βόλο, με φόρα η ΑΕΚ κόντρα στον ζόρικο Αστέρα

Ανάλυση και προγνωστικά για την 18η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Για την 18η αγωνιστική της Stoiximan Super League, ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Βόλο στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» το απόγευμα του Σαββάτου (23/1, 17:00). Οι «ερυθρόλευκοι» φτάνουν στην αναμέτρηση μετά από ένα πολύ απαιτητικό παιχνίδι μεσοβδόμαδα για την 7η αγωνιστική του Champions League.

Super προσφορά εγγραφής* στη Stoiximan!

Το 2-0 επί της Λεβερκούζεν στο Φάληρο διατηρεί τον Ολυμπιακό στο κόλπο της πρόκρισης στα playoffs της διοργάνωσης και προφανώς χαρίζει μια ώθηση ψυχολογίας για τη δύσκολη συνέχεια. Στο -2 από την κορυφή του πρωταθλήματος και ένα παιχνίδι λιγότερο η ομάδα του Μεντιλίμπαρ, που μετράει 12Ν-3Ι-1Η στη Stoiximan Super League, με συντελεστή τερμάτων 33-8 και το μικρότερο παθητικό στην κατηγορία. Με αρκετές αλλαγές στο βασικό τους σχήμα οι Πειραιώτες απέναντι στον Βόλο καθώς ακολουθεί το κρίσιμο ματς με τον Άγιαξ στο Άμστερνταμ (28/1)

Στο 4.00 ο Ταρέμι να σκοράρει 15+ γκολ στην κανονική περίοδο

Απόλυτα θετική η παρουσία του Βόλου στη σεζόν μέχρι στιγμής. Με 8Ν-1Ι-8Η, έχει ξεμπερδέψει από πολύ νωρίς με τα χαμηλά της βαθμολογίας, ισοβαθμεί με τον Παναθηναϊκό (25) και μοιάζει έτοιμος για τα playoffs στις θέσεις 5-8. Δεν είναι πάντως σε καλή κατάσταση η ομάδα της Μαγνησίας, που γνώρισε ισάριθμες ήττες στα δύο τελευταία ματς με σκορ 3-1 από τον Λεβαδειακό εκτός έδρας και το 0-3 από τον Ατρόμητο στο Πανθεσσαλικό.

Απέκτησε μομέντουμ ο Ολυμπιακός μετά το κομβικό τρίποντο επί της Λεβερκούζεν και παρά το γεγονός πως θα παραταχθεί με νέα πρόσωπα στην ενδεκάδα του, αναμένεται να κυριαρχήσει στο ματς. Ο Βόλος τρέχει καλά τη μπάλα στον χώρο, θα έχει τις στιγμές του, δύσκολα ωστόσο θα πάρει κάτι στο Φάληρο.

Το συνδυαστικό στοίχημα 1/1 & Ποντένσε 1+ ασίστ & Ολυμπιακός Over 3,5 κόρνερ 1ο ημίχρονο σε απόδοση 7.10 στο Bet Builder της Stoiximan.

Στις 19:30 είναι προγραμματισμένη η σέντρα της αναμέτρησης στο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης» μεταξύ Αστέρα Τρίπολης και ΑΕΚ. Κακή σεζόν για τους Αρκάδες, με προβληματική εικόνα στο χορτάρι και αλλαγές στην τεχνική ηγεσία. Ο έμπειρος Κρις Κόουλμαν δεν κατάφερε να εμπνεύσει και αποχώρησε, με τον Μίλαν Ράσταβατς να επιστρέφει σε γνώριμα λημέρια. Στόχος είναι η παραμονή πλέον, καθώς ο Αστέρας ισοβαθμεί με την ΑΕΚ στην προτελευταία θέση της κατάταξης. Η ανάγκη επιστροφής στα θετικά αποτέλεσματα είναι επιτακτική, καθώς ο Αστέρας είναι υποχρεωμένος να ψάξει βαθμούς σε όλα τα ματς που απομένουν μέχρι το φινάλε της κανονικής περιόδου.

Από τα τέλη Οκτώβρη μέχρι και τις αρχές Ιανουαρίου, η ΑΕΚ έτρεξε ένα καταπληκτικό αήττητο σερί εντός κι εκτός συνόρων. Με απολογισμό τις 12 νίκες και δύο ισοπαλίες σε αυτό το διάστημα. Γνώρισε αποκλεισμό - σοκ κόντρα στον ΟΦΗ για το Κύπελλο Ελλάδας, ωστόσο η αντίδραση της ήταν εντυπωσιακή καθώς θριάμβευσε στο 4-0 του ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Με καρέ του Λούκα Γιόβιτς και θαυμαστή αποτελεσματικότητα μεσοεπιθετικά, η ομάδα του Νίκολιτς έδειξε πως είναι δυνατή πνευματικά και έχει τις λύσεις για να επιστρέφει πιο δυνατή μετά από ένα άσχημο αποτέλεσμα. Ιδιαίτερα δραστήρια στο μεταγραφικό πάρε - δώσε, στο ψάξιμο και για μέσο μετά την απόκτηση των Βάργκα και Γκεοργκίεφ.

Στο 3.75 η ΑΕΚ να κατακτήσει το πρωτάθλημα για τη σεζόν 2025-26

Προφανές το φαβορί της αναμέτρησης, ωστόσο η αλλαγή σκυτάλης στην τεχνική ηγεσία του Αστέρα φέρνει και νέα δεδομένα στην αναμέτρηση. Η ΑΕΚ έχει πάντα τον πρώτο λόγο, εντούτοις οι γηπεδούχοι έχουν ανάγκη τους βαθμούς και θα δώσουν μάχη.

Το συνδυαστικό στοίχημα 2-3 γκολ & Παπαδόπουλος 4+ αποκρούσεις & Γκατσίνοβιτς 1+ σουτ στην εστία σε απόδοση 5.10 στο Bet Builder της Stoiximan.

*Ισχύουν όροι & προϋποθέσεις. Οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές | ΕΕΕΠ | 21+ | Παίξε Υπεύθυνα

Αdvertorial