Ομάδα από τη Σαουδική Αραβία έβαλε αγγελία στην ιστοσελίδα FutbolJobs προκειμένου να βρει τον μέσο που χρειάζεται για το ρόστερ της.

Μια άκρως ενδιαφέρουσα αγγελία θα βρει όποιος μπει στην ιστοσελίδα FutbolJobs, καθώς ομάδα από τη Σαουδική Αραβία ψάχνει για μέσο, προσφέροντας συμβόλαιο με ετήσιες απολαβές από 600.000 ευρώ μέχρι ένα εκατομμύριο!

Ο σύλλογος δεν έχει δημοσιεύσει το όνομά του, ωστόσο ζητά οι ενδιαφερόμενοι να έχουν εμπειρία από αντίστοιχο ή ανώτερο επίπεδο και να αποστείλουν βιογραφικό ή link από το Transfermarkt, καθώς και βίντεο με highlights. Τέλος, προαπαιτούμενο αποτελεί να είναι ο παίκτης ελεύθερος ή να έχει ατζέντη που έχει υπό τον έλεγχό του την πλήρη εκπροσώπησή του.

Η σελίδα FutbolJobs έχει τη φήμη ενός ποδοσφαιρικού... LinkedIn και συνήθως χρησιμοποιείται από ομάδες χαμηλών κατηγοριών, καθώς και από μέλη τεχνικών επιτελείων, ωστόσο στην προκειμένη περίπτωση, ένας σύλλογος της Α' κατηγορίας της Σαουδικής Αραβίας είπε να κάνει τη διαφορά, φέρνοντας την επανάσταση στον τομέα της αναζήτησης ποδοσφαιριστών... Και αν οι απολαβές που αναφέρονται ευσταθούν, τότε κατά πάσα πιθανότητα το ενδιαφέρον θα είναι πολύ μεγάλο!