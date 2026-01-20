Διεθνή δημοσιεύματα αναφέρουν πως ομάδες της Σαουδικής Αραβίας θέλουν τον Μπρούνο Φερνάντες, την ώρα που ο Ρούμπεν Νέβες επιθυμεί να επιστρέψει στην Ευρώπη.

Ένας άκρως ενδιαφέρον μεταγραφικό ντόμινο ενδέχεται να σχηματιστεί στο προσεχές μέλλον, σύμφωνα με διεθνή ΜΜΕ, με δύο Πορτογάλους να είναι τα κεντρικά πρόσωπα. Συγκεκριμένα, η Αλ Νασρ φέρεται να προσφέρει ηγεμονικό συμβόλαιο στον Μπρούνο Φερνάντες, το οποίο θα του απέφερε πάνω από 800.000 ευρώ σε εβδομαδιαία βάση!

Ο Πορτογάλος αποτελεί κολώνα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ εδώ και χρόνια όμως με το συμβόλαιό του να ολοκληρώνεται το καλοκαίρι του 2027 και την κατάσταση στο Ολντ Τράφορντ να μην είναι η ιδανική, δεν αποκλείεται να υπάρξουν εξελίξεις.

Παράλληλα, τον 31χρονο ποδοσφαιριστή έχει στα υπόψιν ένας άλλος κολοσσός από τη Σαουδική Αραβία, με την Αλ Χιλάλ να παρακολουθεί την περίπτωσή του, ειδικά εάν αποχωρήσει σε αυτή τη μεταγραφική περίοδο ο Ρούμπεν Νέβες. Ο Πορτογάλος έχει δεχτεί μια δελεαστική πρόταση για να ανανεώσει το συμβόλαιό του αλλά παρουσιάζεται ως ψημένος να επιστρέψει στην Ευρώπη, επιθυμώντας διακαώς να πάει στη Ρεάλ Μαδρίτης!

Ο 28χρονος ποδοσφαιριστής φέρεται να έχει... αυτοπροταθεί στους Μερένγκες, οι οποίοι πάντως είναι διστακτικοί, καθώς δεν ενδιαφέρονται ιδιαίτερα να φέρουν παίκτη αυτόν τον Ιανουάριο. Αν ωστόσο αποχωρήσει όντως από την Αλ Χιλάλ, ενδέχεται να υπάρχουν εξελίξεις με την περίπτωση του Φερνάντες, ο οποίος έχει απασχολήσει το κλαμπ και στο παρελθόν.