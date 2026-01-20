Σαουδική Αραβία: Το ντόμινο με Μπρούνο Φερνάντες και Ρούμπεν Νέβες
Ένας άκρως ενδιαφέρον μεταγραφικό ντόμινο ενδέχεται να σχηματιστεί στο προσεχές μέλλον, σύμφωνα με διεθνή ΜΜΕ, με δύο Πορτογάλους να είναι τα κεντρικά πρόσωπα. Συγκεκριμένα, η Αλ Νασρ φέρεται να προσφέρει ηγεμονικό συμβόλαιο στον Μπρούνο Φερνάντες, το οποίο θα του απέφερε πάνω από 800.000 ευρώ σε εβδομαδιαία βάση!
Ο Πορτογάλος αποτελεί κολώνα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ εδώ και χρόνια όμως με το συμβόλαιό του να ολοκληρώνεται το καλοκαίρι του 2027 και την κατάσταση στο Ολντ Τράφορντ να μην είναι η ιδανική, δεν αποκλείεται να υπάρξουν εξελίξεις.
Παράλληλα, τον 31χρονο ποδοσφαιριστή έχει στα υπόψιν ένας άλλος κολοσσός από τη Σαουδική Αραβία, με την Αλ Χιλάλ να παρακολουθεί την περίπτωσή του, ειδικά εάν αποχωρήσει σε αυτή τη μεταγραφική περίοδο ο Ρούμπεν Νέβες. Ο Πορτογάλος έχει δεχτεί μια δελεαστική πρόταση για να ανανεώσει το συμβόλαιό του αλλά παρουσιάζεται ως ψημένος να επιστρέψει στην Ευρώπη, επιθυμώντας διακαώς να πάει στη Ρεάλ Μαδρίτης!
Ο 28χρονος ποδοσφαιριστής φέρεται να έχει... αυτοπροταθεί στους Μερένγκες, οι οποίοι πάντως είναι διστακτικοί, καθώς δεν ενδιαφέρονται ιδιαίτερα να φέρουν παίκτη αυτόν τον Ιανουάριο. Αν ωστόσο αποχωρήσει όντως από την Αλ Χιλάλ, ενδέχεται να υπάρχουν εξελίξεις με την περίπτωση του Φερνάντες, ο οποίος έχει απασχολήσει το κλαμπ και στο παρελθόν.
🚨 Ruben Neves wants to join Real Madrid in this transfer window.— Madrid Zone (@theMadridZone) January 20, 2026
The team’s coaches believe the midfield needs strengthening, but the board have doubts.
They don’t want to spend money in January when his contract ends in June. @carrusel pic.twitter.com/3F4W9ONI8H
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.