Θεοδωρίδης για το πρόγραμμα Αναγέννηση: «Είμαστε στον πλευρό της ΕΠΟ»

Παρουσία του Θεόδωρου Θεοδωρίδη, legends της Εθνικής και εκπροσώπων της UEFA η ΕΠΟ παρουσίασε τους κεντρικούς πυλώνες του αναπτυξιακού προγράμματος της «Αναγέννησης».

Στην ειδική εκδήλωση αφιερωμένη στην ανάπτυξη του ποδοσφαίρου και στη ριζική αλλαγή του τρόπου οργάνωσης και δομής του ελληνικού ποδοσφαίρου από τις μικρές ηλικίες αναλύθηκαν εκτενώς οι κατευθυντήριες γραμμές του προγράμματος από τον Τεχνικό Διευθυντή των αναπτυξιακών Εθνικών, Δημήτρη Παπαδόπουλο, καθώς και από τον project manager και υπεύθυνο της προπονητικής μεθοδολογίας για τις Εθνικές Ομάδες Κ-14, Κ-15 και Κ-16, Γιάννη Σαμαρά. Οι υπεύθυνοι του προγράμματος μίλησαν για την πορεία τού και τις δράσεις που έχουν διεξαχθεί σε 32 ΕΠΣ σε συνολικά 20 πόλεις σε διάστημα 4 μηνών.

Από την μεριά του ο Γενικός Γραμματέας της UEFA, Θόδωρος Θεοδωρίδης, σχολίασε: «Καλησπέρα σε όλες και όλους, ευχαριστώ την ΕΠΟ για την πρόσκληση που μου έκανε, είναι μεγάλη χαρά που βρίσκομαι εδώ και απευθύνω χαιρετισμό στη σημερινή εκδήλωση. Είναι πολύ ευχάριστο να βλέπω ότι υλοποιούνται τέτοια προγράμματα, όπως παρόμοια που πραγματοποιούνται σε όλη την Ευρώπη και πλέον ήρθαν και στην Ελλάδα. Για εμάς ποδόσφαιρο δεν είναι μόνο οι διοργανώσεις που βλέπετε το Champions League και το EURO, που βλέπω και αρκετούς νικητές του 2004 εδώ και χαίρομαι ιδιαίτερα.

Είναι το βάθος στο ποδόσφαιρο με στόχο oλοένα και περισσότερα κορίτσια και αγόρια να παίζουν όσο το δυνατόν περισσότερο, να χαίρονται το ποδόσφαιρο και να γίνονται καλύτεροι άνθρωποι, αυτό βρίσκεται και πίσω από την "Αναγέννηση". Εύχομαι κάθε επιτυχία στην υλοποίηση του προγράμματος και στους υπεύθυνούς του, τον Δημήτρη Παπαδόπουλο, τον Γιάννη Σαμαρά. Εμείς θα είμαστε στον πλευρό κάθε πρωτοβουλίας που θα πάρει η ΕΠΟ και σε ό,τι χρειαστεί ιδιαιτέρως σε τέτοιες εξαιρετικές κινήσεις όπως αυτό το αναπτυξιακό πρόγραμμα και για το ποδόσφαιρο των νέων. Δίνω τον λόγο σε αυτούς λοιπόν που είναι οι κατάλληλοι για να σας αναλύσουν το τεχνικό επίπεδο και εύχομαι όλοι μαζί να έχετε μια υπέροχη συνεργασία».

Σε μια ιστορική σύνδεση παρελθόντος και μέλλοντος οι legends της Εθνικής, Κώστας Κατσουράνης, Αντώνης Νικοπολίδης, Βασίλης Λάκης, Στέλιος Βενετίδης, Κώστας Χαλκιάς που οδήγησαν το ελληνικό ποδόσφαιρο στην κορυφή το 2004 έδειξαν έμπρακτα τη στήριξή τους με τη συμμετοχή τους στην εκδήλωση ενός προγράμματος που στοχεύει σε εκ βάθρων αλλαγές στον τρόπο οργάνωσης και αξιοποίησης τους ποδοσφαίρου από τις μικρές ηλικίες. Παρόντες ήταν και οι Στέφανος Κοτσόλης, Νίκος Σπυρόπουλος, Γιάννης Κοντοές και Κώστας Ταράσης.

Στη συνέχεια της εκδήλωσης τον λόγο έλαβε ο Βέλγος προπονητής και υπεύθυνος υλοποίησης αντίστοιχου αναπτυξιακού προγράμματος στο Βέλγιο, Κρις Φαν ντερ Χέγκεν, ο οποίος μαζί με τον πρώην διεθνή Γάλλο ποδοσφαιριστή, Μπρούνο Σεϊρού, ανέλυσαν διεξοδικά αντίστοιχα πλάνα ανάπτυξης ποδοσφαίρου σε ευρωπαϊκές χώρες. Οι δύο εκπρόσωποι της UEFA, ανέδειξαν όλα τα σημαντικά στάδια που απαιτούνται για μια επιτυχημένη διαδικασία αξιοποίησης των νεαρών ποδοσφαιριστών και παράλληλα τόνισαν την ανάγκη εκπαίδευσης προπονητών και υπεύθυνων ακαδημιών, ενώ υπογράμμισαν ότι είναι ζωτικής σημασίας η αγαστή συνεργασία με τις ομάδες για την επιτυχή υλοποίηση του προγράμματος.

Παρόντες από πλευράς ΕΠΟ ήταν η Α’ Αντιπρόεδρος, Βίκυ Δημητρακοπούλου, τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΠΟ, Δημοσθένης Κουπτσίδης, Βασίλης Σιδέρης, Παντελής Χατζημαρινάκης, Αστέριος Τόκας, το μέλος της ad hoc Ειδικής Επιτροπής της Αναγέννησης, Γιώργος Χατζησαρόγλου, ο πρόεδρος της SL2, Πέτρος Μαρτσούκος, καθώς και ο πρόεδρος του ΠΣΑΠΠ, Γιώργος Μπαντής. Την παρουσίαση παρακολούθησαν ακόμη προπονητές και στελέχη επιτελείων των Εθνικών, καθώς επίσης εκπρόσωποι ομάδων και υπεύθυνοι ακαδημιών που ενημερώθηκαν διεξοδικά για την υλοποίηση του προγράμματος στο μέλλον.

Το πρόγραμμα «Αναγέννηση», προσαρμοσμένο στις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας, αποτελεί μια ιδιαίτερα φιλόδοξη πρωτοβουλία που υλοποιεί η ΕΠΟ. Στηρίζεται στη σωστή και συστηματική εκπαίδευση αγοριών και κοριτσιών από τα πρώτα τους βήματα στο ποδόσφαιρο και εκφράζει τη στρατηγική επιλογή της Ομοσπονδίας για τη νέα εποχή. Παράλληλα με την εξασφάλιση ενός σύγχρονου προπονητικού κέντρου που θα αποτελέσει «το σπίτι των Εθνικών ομάδων», η Ομοσπονδία υλοποιεί πλέον σε στέρεες βάσεις ένα σύγχρονο πρόγραμμα ανάπτυξης και οργάνωσης από τη βάση, τις ακαδημίες των σωματείων και τα κλιμάκια των ΕΠΣ. Στο πλαίσιο της ολιστικής προσέγγισης του προγράμματος η ΕΠΟ δημιούργησε ένα ευρύ πεδίο συνεργασίας με περιφερειακούς προπονητές, οι οποίοι έχουν αναλάβει ήδη να μεταδώσουν τις αρχές του προγράμματος στις ΕΠΣ, ώστε να διασφαλιστεί η ορθή εκπαίδευση όλων των εμπλεκομένων στην αλλαγή της προπονητικής διαδικασίας των μικρών ηλικιών.