Βόλος - Ατρόμητος: Το 0-3 του Τσιγγάρα

Επιμέλεια:  Δημήτρης Τομαράς
Ο Τσιγγάρας ήταν εκείνος που στο 73' έκανε το 0-3 στον αγώνα του Ατρόμητου με τον Βόλο εκτός έδρας. 

Στο 73' ο Ατρόμητος έκανε απέναντι στον Βόλο το σκορ 0-3. Ο Μίχορλ εκτέλεσε το κόρνερ και ο Σταυρόπουλος πήρε την κεφαλιά με τον Σιαμπάνη να διώχνει με υπερένταση. Η μπάλα χτύπησε στο δοκάρι και επέστρεψε στον αμαρκάριστο Τσιγγάρα που έκανε το σκορ 0-3.

