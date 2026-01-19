Πρώην σύντροφος του Ντμίτρι Παγιέ τον κατήγγειλε για για κακοποιητική συμπεριφορά κατά τη διάρκεια της σχέσης του, την οποία περιέγραψε ως ψυχολογικό μαρτύριο.

Αντιμέτωπος με σοβαρές καταγγελίες βρίσκεται ο Ντμίτρι Παγιέ! Ο πρώην μεσοεπιθετικός της Μαρσέιγ και της εθνικής Γαλλίας κατηγορείται από την πρώην σύντροφό του, Λαρίσα Φεράρι, για κακοποιητική συμπεριφορά κατά τη διάρκεια της εξυσυζυγικής τους σχέσης την περίοδο 2023-2025, όταν ο Γάλλος αγωνιζόταν στη Βάσκο Ντα Γκάμα.

Η υπόθεση θα οδηγηθεί σε δίκη στη Βραζιλία, με την Φεράρι μεταξύ άλλων να κάνει λόγο για «προσβλητικές και εξευτελιστικές πράξεις και λόγια, όπως ταπείνωση, χειραγώγηση και χλευασμό» στην καταγγελία της προς τον Παγιέ. Σε συνέντευξη που παραχώρησε στη «Sun», το φερόμενο θύμα μίλησε για ψυχολογική και σωματική κακοποίηση στα χέρια του πρώην άσου της Γουέστ Χαμ, σε σημείο όπου την ανάγκασαν να κάνει σκέψεις αυτοκτονίας!

Όπως τόνισε υπήρχαν περιπτώσεις όπου ήταν γεμάτη μώλωπες μετά από σεξουαλικές συνευρέσεις με τον ποδοσφαιριστή, ο οποίος την υπέβαλε σε «τιμωρίες» και με συνεχείς λεκτικές επιθέσεις για να μειώσει την προσωπικότητά της. Στην εξομολόγησή της η Φεράρι ισχυρίζεται ότι έμεινε έγκυρος από τον Παγέ αλλά απέβαλε, με τον πρώην παίκτη της Βάσκο ντα Γκάμα να χρησιμοποιεί διασυνδέσεις με τη μαφία της Βραζιλίας ώστε να την απειλεί και να την έχει υπό έλεγχο.

Αν και περιγράφει την αρχή τη σχέσης τους ως «γλυκιά», στη συνέχεια τη χαρακτήρισε μακάβρια κι έκανε λόγο για ένα ψυχολογικό μαρτύριο που άφησε το στίγμα του πάνω της.