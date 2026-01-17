Οπαδοί της Χέρτα Βερολίνου καταγγέλλουν μαζική αστυνομική βία στον αγώνα με την Σάλκε στον αγώνα της Β΄ κατηγορία Γερμανίας.

Ξέφυγε η κατάσταση στο ντέρμπι της Β΄ κατηγορίας Γερμανίας ανάμεσα σε Χέρτα και Σάλκε με τους οπαδούς να καταγγέλλουν αστυνομική βία χωρίς καμία αίτια και χρήση σπρέι πιπεριού.

Ο αγώνας στο Ολυμπιακό Στάδιο του Βερολίνου δεν εξελίχθηκε όπως θα περίμενε ο κόσμος αφού υπήρξαν οπαδοί της Χέρτα που τραυματίστηκαν σοβαρά από αστυνομικές δυνάμεις, που βρισκόντουσαν στο χώρο πριν την έναρξη του παιχνιδιού. Φέρεται πως αστυνομικοί προκάλεσαν τους οπαδούς κατά την είσοδό τους, ενώ προχώρησαν σε σύλληψη φιλάθλου χωρίς προφανή αιτία.

Η ανακοίνωση των φιλάθλων ήταν άμεση στα κοινωνικά δίκτυα κάνοντας λόγο για μια κατάσταση που διαρκεί εδώ και έξι μήνες: «Τουλάχιστον 30 τραυματισμένοι οπαδοί χρειάστηκαν περίθαλψη από διασώστες. Αρκετοί άλλοι τραυματίστηκαν επίσης σοβαρά άμεσα από την αστυνομική βία και έπρεπε να μεταφερθούν στα επείγοντα. Αυτή τη στιγμή αναμένουμε πολυάριθμους επιπλέον τραυματίες, συμπεριλαμβανομένων όσων χρειάζονται ιατρική φροντίδα ή τραυματίστηκαν από σπρέι πιπεριού. Δείτε Επίσης Gazzetta Awards 2025: Ψήφισε τους κορυφαίους της χρονιάς «Εκπρόσωποι του συλλόγου έχουν επανειλημμένα προσπαθήσει να αποκλιμακώσουν την κατάσταση μέσω διαλόγου με την αστυνομία. Τα σημερινά γεγονότα αποδεικνύουν ξεκάθαρα ότι αυτό δεν είναι επιθυμητό από την επιχειρησιακή διοίκηση». Οι οργανωμένοι οπαδοί της Χέρτα αποχώρησαν από το γήπεδο μετά από ένα τέταρτο αγώνα ως ένδειξη διαμαρτυρίας.