Gazzetta Awards 2025: Οι επιλογές της Γεωργίας Χαλατσογιάννη
Η Γεωργία Χαλατσογιάννη αποτελεί μία από τις πιο υποσχόμενες Ελληνίδες ποδοσφαιρίστριες, με σταθερή άνοδο στην καριέρα της τόσο σε συλλογικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Η 20χρονη μέσος της Γιουνγκ Μποις μοιράστηκε τις προσωπικές της επιλογές για τα Gazzetta Awards 2025 by Novibet, τη ψηφοφορία που δίνει τη δυνατότητα στους αναγνώστες να αναδείξουν τους κορυφαίους αθλητές και ομάδες της χρονιάς.
Στην κορυφή της λίστας της για τον Αθλητή της Χρονιάς βρέθηκε ο Εμμανουήλ Καραλής, ενώ για την Αθλήτρια της Χρονιάς επέλεξε τη Δέσποινα Χατζηνικολάου.
