Χειρότερες μεταγραφές ΠΑΟΚ: Τα μεγαλύτερα λάθη της 10ετίας

To blog της Novibet παρουσιάζει τις 10 πιο αποτυχημένες μεταγραφές του ΠΑΟΚ την τελευταία δεκαετία.

Οι «ασπρόμαυροι» σε κάθε μεταγραφική περίοδο έψαχναν παίκτες που θα μπορούσαν να τους ανεβάσουν επίπεδο σε κάθε γραμμή. Κάποιες φορές ξόδεψαν αρκετά χρήματα, άλλες έκαναν τεράστια «μπαμ» με μεγάλα ονόματα τα οποία όμως δεν δικαίωσαν τις προσδοκίες.

Η διοίκηση του ΠΑΟΚ προσπαθούσε πάντα για το καλύτερο με στόχο να φτάσει την ομάδα στην κορυφή. Άλλες φορές τα κατάφερε φέρνοντας παίκτες που βοήθησαν τον σύλλογο να πετύχει τους στόχους του, άλλες όμως οι μεταγραφές δεν «έπιασαν».

Ντίμιταρ Μπερμπάτοφ (2015) – Τεράστιο «μπαμ» αλλά έκανε μόνο κρότο

Το καλοκαίρι του 2015 ο ΠΑΟΚ κάνει το μπαμ όχι μόνο στο ελληνικό ποδόσφαιρο αλλά και στον χώρο του παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Ο Ντίμιταρ Μπερμπάτοφ ντύνεται στα «ασπρόμαυρα» υπογράφοντας μονοετές συμβόλαιο.

Ο Βούλγαρος επιθετικός με την τεράστια καριέρα σε Λεβερκούζεν, Τότεναμ και Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ μεταξύ άλλων, πηγαίνει στη Θεσσαλονίκη για να αποτελέσει το σημείο αναφοράς στην επίθεση του ΠΑΟΚ.

Μπορεί να εξάντλησε το συμβόλαιο του αλλά ποτέ δεν έδειξε στην Ελλάδα την πραγματική του κλάση. Σε 25 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις πέτυχε 5 γκολ, ταλαιπωρήθηκε από τραυματισμούς ενώ ήρθε σε κόντρα και με τον τότε προπονητή της ομάδας Ιγκόρ Τούντορ.

Μετά τον ΠΑΟΚ αγωνίστηκε για λίγο στην Ινδία και την Κεράλα Μπάστερς, πριν «κρεμάσει» τα παπούτσια του τον Απρίλιο του 2018.

Ντόριαν Λεβέκ (2017) – Ο μπακ «φάντασμα»

Την καλοκαιρινή περίοδο του 2017 ο ΠΑΟΚ έψαχνε έναν παίκτη για το αριστερό άκρο της άμυνας του. Απέκτησε έτσι τον Ντόριαν Λεβέκ που έμεινε ελεύθερος από την Γκινγκάμπ μετά από μία επταετία. Μάλιστα είχε έρθει σε συμφωνία μαζί του πριν το τέλος της αγωνιστικής περιόδου, με τον Λεβέκ να υπογράφει τριετές συμβόλαιο.

Η παρουσία του στην ομάδα βέβαια εξελίχθηκε σε… ανέκδοτο καθώς μέχρι να μείνει ελεύθερος τον Ιανουάριο του 2019 αγωνίστηκε μόλις… μία φορά με τη φανέλα της ομάδας! Οι τραυματισμοί του ήταν ένα καθημερινό φαινόμενο για τον ΠΑΟΚ κι έτσι ο Λεβέκ επέστρεψε τον Φεβρουάριο του 2019 στη Γαλλία. Ακολούθησαν η Ανεσί, η Λε Μαν και η Ρουμιγί Βαλ πριν αποσυρθεί από την ενεργό δράση το 2021.

Ροντρίγκο Ρέι (2017) – Κέρβερος που έγινε… σκυλάκι

Ο ΠΑΟΚ το καλοκαίρι του 2017 ήθελε έναν «κέρβερο» για την εστία του και κατέληξε στον Ροντρίγκο Ρέι. Μάλιστα έδωσε στη Γοδόι Κρουζ ένα ποσό κοντά στο 2.000.000 ευρώ και 4ετες συμβόλαιο στον Αργεντίνο τερματοφύλακα.

Ο ίδιος ξεκίνησε ως βασικός τη σεζόν αλλά μετά από 12 αγωνιστικές στο πρωτάθλημα έχασε τη θέση του από τον Αλέξανδρο Πασχαλάκη. Από τότε δεν αγωνίστηκε ξανά στη Super League και τη σεζόν 2018/19 βρισκόταν συνεχώς στον πάγκο.

Το καλοκαίρι δόθηκε δανεικός στην Πατσούκα, για να ακολουθήσουν οι Γοδόι Κρουζ και Χιμνάσια. Στην τελευταία πήγε ως ελεύθερος ενώ πλέον συνεχίζει την καριέρα του στην Ιντεπεντιέντε.

Τιμπό Μουλέν (2018) – Χειμερινό… «παλτό»

Τον χειμώνα του 2018, ο «Δικέφαλος του Βορρά» δίνει 1.300.000 ευρώ στη Λέγκια Βαρσοβίας για να κάνει δικό του τον Τιμπό Μουλέν. Ο Γάλλος μέσος υπογράφει τριετές συμβόλαιο με απολαβές 600.000 ευρώ ετησίως. Φοράει όμως τη φανέλα της ομάδας μόλις 3 φορές με τον χρόνο που αγωνίστηκε να μην ξεπερνάει συνολικά τα 38 λεπτά!

Βρίσκεται μονίμως εκτός αποστολής και στο τέλος της σεζόν αποχωρεί ως δανεικός για την Ανκαραγκουτσού, συνεχίζει με το ίδιο καθεστώς στην Ξάνθη και μένει ελεύθερος το 2020 πηγαίνοντας στην MOS Καέν. Ακολουθούν οι Ακαντέμια Κλίντσε και οι Βιεζίστα της Πολωνίας, με τον Μουλέν να συνεχίζει πλέον την καριέρα του στην 3η κατηγορία της Γαλλίας με την Φλερ, από όπου και κατάγεται.

Κάρλος Ζαμπράνο (2017) – Αποχώρησε νωρίς

Οι Θεσσαλονικείς είδαν στο πρόσωπο του Κάρλος Ζαμπράνο τον ηγέτη της άμυνας τους για τη σεζόν 2017/18 γι’ αυτό και προχώρησαν στον δανεισμό του από τη Ρούμπιν Καζάν. Ο διεθνής

Περουβιανός στόπερ πήγε στον ΠΑΟΚ έχοντας πίσω του μία διαδρομή σε Σάλκε και Άιντραχτ Φρανκφούρτης μεταξύ άλλων.

Οι 137 συμμετοχές του στην Bundesliga ήταν τα διαπιστευτήρια του, όμως στον «Δικέφαλο του Βορρά» αγωνίστηκε μόλις 6 φορές στο πρωτάθλημα. Τον χειμώνα επέστρεψε στη Ρούμπιν Καζάν, καθώς ο ΠΑΟΚ δεν ήταν διατεθειμένος να πληρώσει 2.000.000 ευρώ για να τον κρατήσει έως το καλοκαίρι.

Από εκεί πήρε μεταγραφή για την Ντιναμό Κίεβου, δόθηκε δανεικός στη Βασιλεία και τον Ιανουάριο του 2020 η Μπόκα Τζούνιορς έδωσε 1.500.000 ευρώ για να τον αποκτήσει. Μετά από 3.5 χρόνια έφυγε ως ελεύθερος για την Αλιάνζα Λίμα όπου και παίζει μέχρι σήμερα.

Πόντους Βέρνμπλουμ (2018) – Ηγέτης για το κέντρο αλλά σε άλλες ομάδες

Ο Σουηδός μέσος αποτέλεσε μία από τις μεγαλύτερες μεταγραφές του ΠΑΟΚ το καλοκαίρι του 2019. Ο Βέρνμπουλ αποκτήθηκε ως ελεύθερος από την ΤΣΣΚΑ Μόσχας έχοντας εντυπωσιάσει με τις εμφανίσεις του τόσο στη Σουηδία (Γκέτεμποργκ) όσο και στη Ρωσία. Γι’ αυτό οι Θεσσαλλονικείς του προσέφεραν συμβόλαιο που μαζί με την εφορία έφτανε τα 3.000.000 ευρώ τον χρόνο.

Ξεκίνησε ως βασικός και πάνω που έδειχνε να βρίσκει τα πατήματα του υπέστη ρήξη αχίλλειου τένοντα σε έναν αγώνα με τον Λεβαδειακό για το πρωτάθλημα. Από εκεί και έπειτα δεν μπόρεσε ποτέ να επιστρέψει και τον Αύγουστο του 2020 αποχώρησε ως ελεύθερος για την Γκέτεμποργκ όπου ένα χρόνο μετά έκλεισε την καριέρα του.

Σίντζι Καγκάβα (2020) – Έμεινε στις δόξες του παρελθόντος

Ο ΠΑΟΚ ήθελε να ενισχυθεί τον χειμώνα του 2021 και «τάραξε» τα νερά του παγκόσμιο ποδοσφαίρου αποκτώντας τον Σίντζι Καγκάβα. Ο Ιάπωνας μέσος με την τεράστια καριέρα σε Ντόρτμουντ και Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ είχε μείνει ανενεργός για ένα χρόνο έπειτα από μία γεμάτη σεζόν με τη Ρεάλ Σαραγόσα.

Ο «Δικέφαλος του Βορρά» είχε ενδιαφερθεί και τότε, έκρινε υπερβολικές τις απαιτήσεις του παίκτη όμως ένα χρόνο μετά ο «γάμος» έγινε. Η ποιότητα του ποδοσφαιριστή ωστόσο δεν φάνηκε ποτέ στο γήπεδο, με τον ίδιο να πραγματοποιεί συνολικά 12 συμμετοχές με μόλις 1 ασίστ. Τον Δεκέμβριο του 2021 αποτέλεσε επίσημα παρελθόν ζητώντας μάλιστα συγγνώμη από τους φιλάθλους του ΠΑΟΚ, καθώς δεν δικαίωσε ποτέ τις προσδοκίες που υπήρχαν γύρω από το πρόσωπο του.

Άντερσον Εσίτι (2019) – «Βαρύς» μέσος

Τον Ιούλιο του 2019 ο ΠΑΟΚ αποφασίζει να δώσει πάνω από 3.000.000 ευρώ στη Γάνδη, για να κάνει δικό του τον Άντερσον Εσίτι. Ο υψηλόσωμος (1.89), Νιγηριανός μέσος πήγε στην Τούμπα για να αποτελέσει το σημείο αναφοράς στο κέντρο του ΠΑΟΚ.

Ναι μεν αγωνίστηκε 62 φορές σε όλες τις διοργανώσεις με τη φανέλα της ομάδας, χωρίς όμως να πετύχει γκολ ή να μοιράσει ασίστ. Ήταν αρκετά… βαρύς και γι’ αυτό τον Γενάρη του 2021 δόθηκε δανεικός στον Γκεζτέπε. Στην επιστροφή του στον ΠΑΟΚ είχε κάποιες καλές εμφανίσεις με τον Λουτσέσκου στον πάγκο αλλά σε καμία περίπτωση δεν δικαιολόγησε τα χρήματα που δαπανήθηκαν για τον ίδιο.

Γι’ αυτό τον Φεβρουάριο του 2022 πουλήθηκε στη Φενερεντσβάρος έναντι 1.000.000 ευρώ. Το 2025 ακολούθησε η Ζαλεγκέρσεγκ ενώ αγωνίζεται ακόμα με την Ντιοσγκιόρι στην Ουγγαρία.

Ζέλικο Μπριτς (2016) – Δεν τον θυμάται κανείς

Ο δεύτερος τερματοφύλακας της λίστας και ένας παίκτης που πολλοί μπορεί να έχουν ξεχάσει ότι έπαιξε στον ΠΑΟΚ. Ήταν Ιούλιος του 2016 όταν οι «ασπρόμαυροι» αποφασίζουν να δώσουν 500.000 ευρώ στην Ουντινέζε για να αποκτήσουν τον, ύψους 1.98μ., Σέρβο τερματοφύλακα.

Ο Μπρκιτς αγωνιζόταν για 5 χρόνια στην Ιταλία, έχοντας συνολικά 86 συμμετοχές στη Serie A κι έψαχνε μία ομάδα που θα είναι o βασικός τερματοφύλακας. Αυτή βέβαια δεν ήταν ο ΠΑΟΚ με τον οποίο έπαιξε μόλις 11 φορές, μένοντας ελεύθερος τον Φεβρουάριου του 2018. Επέστρεψε στην ενεργό φράση το 2020 για λογαριασμό της Βοϊβοντίνα και μετά από ένα χρόνο «κρέμασε» τα γάντια του.

Φέντορ Τσάλοφ (2024) - Ένα «κανόνι» χωρίς βλήμα

Ο ΠΑΟΚ έψαχνε τα τελευταία χρόνια έναν επιθετικό που θα αποτελέσει το σημείο αναφοράς και θα μπορεί να βασιστεί πάνω του. Έτσι κατέληξε στον Φέντορ Τσάλοφ, για τον οποίο μάλιστα δαπάνησε 3.000.000 ευρώ για να τον κάνει δικό του από την ΤΣΣΚΑ Μόσχας.

Ο διεθνής με τη Ρωσία φορ, είχε 89 γκολ σε 263 εμφανίσεις με την ΤΣΣΚΑ αλλά στην Ελλάδα δεν έπιασε ποτέ αυτά τα στάνταρ. Μπορεί να βρίσκεται ακόμα στο ρόστερ της ομάδας, αν και αναμένεται να αποχωρήσει, αλλά η εικόνα του έχει απογοητεύσει κόσμο και διοίκηση.

Ο Τσάλοφ πήρε ευκαιρίες, έπαιξε συνολικά 64 φορές με τον δικέφαλο στο στήθος και σημείωσε 8 γκολ έχοντας και ισάριθμες ασίστ. Άλλα περιμέναν από αυτόν στον βορρά και άλλα τους έδωσε στο τέλος.

