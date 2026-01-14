Gazzetta Awards 2025: Οι επιλογές του Δημήτρη Κουρμπέλη

Οι επιλογές του Δημήτρη Κουρμπέλη στην ψηφοφορία για τα Gazzetta Awards 2025 by Novibet.

Ο Δημήτρης Κουρμπέλης με μεγάλη εμπειρία στο ελληνικό ποδόσφαιρο και σταθερή παρουσία στην Εθνική ομάδα, αποκάλυψε τις επιλογές του για τα Gazzetta Awards 2025 by Novibet.

Στην ψηφοφορία που δίνει τη δυνατότητα στους αναγνώστες να αναδείξουν τους κορυφαίους της χρονιάς, ο Κουρμπέλης ξεχώρισε αθλητές και ομάδες που τον εντυπωσίασαν μέσα στο 2025. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο βρέθηκε στην κορυφή της λίστας του ως Αθλητής της Χρονιάς, ενώ την ψήφο του για Αθλήτρια της Χρονιάς κέρδισε η Πολυνίκη Εμμανουηλίδου.

Αναλυτικά οι επιλογές του Δημήτρη Κουρμπέλη: