Gazzetta Awards 2025: Οι επιλογές του Δημήτρη Κουρμπέλη
Ο Δημήτρης Κουρμπέλης με μεγάλη εμπειρία στο ελληνικό ποδόσφαιρο και σταθερή παρουσία στην Εθνική ομάδα, αποκάλυψε τις επιλογές του για τα Gazzetta Awards 2025 by Novibet.
Στην ψηφοφορία που δίνει τη δυνατότητα στους αναγνώστες να αναδείξουν τους κορυφαίους της χρονιάς, ο Κουρμπέλης ξεχώρισε αθλητές και ομάδες που τον εντυπωσίασαν μέσα στο 2025. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο βρέθηκε στην κορυφή της λίστας του ως Αθλητής της Χρονιάς, ενώ την ψήφο του για Αθλήτρια της Χρονιάς κέρδισε η Πολυνίκη Εμμανουηλίδου.
Αναλυτικά οι επιλογές του Δημήτρη Κουρμπέλη:
- Αθλητής της Χρονιάς: Γιάννης Αντετοκούνμπο
- Αθλήτρια της Χρονιάς: Γεωργία Δαμασιώτη
- Ομάδα της Χρονιάς: Εθνική Μπάσκετ Ανδρών
- Ομάδα της Χρονιάς (Γυναικών): Εθνική Πόλο Γυναικών
- Προπονητής της Χρονιάς: Βασίλης Σπανούλης
- Αθλητής/Αθλήτρια με Αναπηρία της Χρονιάς: Νάσος Γκαβέλας
- Rising Star Άνδρας: Χρήστος Μουζακίτης
- Rising Star Γυναίκα: Κατερίνα Πολυμέρου
