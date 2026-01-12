Στο διάστημα από τις 8 Δεκεμβρίου 2025 έως και τις 8 Ιανουαρίου 2026 ο Ολυμπιακός αξιολόγησε πάνω από 300 ποδοσφαιριστές στον Ρέντη.

Από τις 8 Δεκεμβρίου 2025 έως και τις 8 Ιανουαρίου 2026 ο Ολυμπιακός αξιολόγησε πάνω από 300 ποδοσφαιριστές στο προπονητικό κέντρο του στον Ρέντη οι οποίοι προήλθαν από τις Σχολές του «ερυθρόλευκου» δικτύου στην Αττική και την Περιφέρεια. Μέσα σε ένα μήνα, οι Σχολές των Πειραιωτών στην Αττική και την Περιφέρεια μπήκαν στο επίκεντρο της δράσης, με προπονήσεις αξιολόγησης οι οποίες ανέδειξαν το ταλέντο και την εξέλιξη αυτών των παικτών.

Περισσότεροι από 300 νεαροί ποδοσφαιριστές συμμετείχαν σε αυτή τη διαδικασία, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική και το βάθος του Δικτύου του Ολυμπιακού. Επιπλέον, το επόμενο διάστημα θα ξεκινήσουν και τα ανοιχτά δοκιμαστικά σε συνεργασία με τις Σχολές της Περιφέρειας.