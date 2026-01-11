Χαμός στο Λιγκ Καπ Πορτογαλίας: Ο Νέλσον Ολιβέιρα ξέσπασε και αποβλήθηκε στο φινάλε (vid)
Τον δεύτερο τίτλο του επί Πορτογαλικού εδάφους πανηγύρισε το βράδυ του Σαββάτου (10/1) ο Νέλσον Ολιβέιρα, καθώς η Βιτόρια Γκιμαράες επικράτησε 2-1 της Μπράγκα στον τελικό του Λιγκ Καπ.
Ο άλλοτε ποδοσφαιριστής των ΑΕΚ και ΠΑΟΚ ξεκίνησε βασικός στο παιχνίδι και αντικαταστάθηκε στο 78ο λεπτό, έχοντας γενικότερα καλή παρουσία. Ωστόσο, στο φινάλε τα... χάλασε όλα.
Όντας στον πάγκο, ο 34χρονος δέχθηκε την κόκκινη κάρτα του διαιτητή της συνάντησης, καθώς, όπως προκύπτει από το πορτογαλικά μέσα, η συμπεριφορά του ήταν άσχημη. Συγκεκριμένα, αναφέρεται πως ο Ολιβέιρα άνοιξε... έντονη κουβέντα με ανθρώπους από τον πάγκο της Μπράγκα, ενώ στη συνέχεια έκανε χειρονομίες προς τους φιλάθλους της.
Οι συμπαίκτες του προσπάθησαν να τον ηρεμήσουν, όμως όπως φαίνεται και από το βίντεο, ο ίδιος συνέχισε να τα... ψέλνει στην εξέδρα.
🚨 Final escaldante: Nélson Oliveira provoca banco do Sp. Braga e vira-se para os adeptos colocando as mãos nas orelhas pic.twitter.com/xrCUSlLlKz— Record (@Record_Portugal) January 10, 2026
