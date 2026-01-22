Η Ρόμα του Τσιμίκα νίκησε 2-0 τη Στουτγκάρδη και θα παίξει στην Αθήνα την απευθείας πρόκριση για τους «16». Μεγάλη νίκη για την Μπράγκα, τεσσάρα η Ντιναμό.

Η Ρόμα με τον Τσιμίκα στο βασικό σχήμα επικράτησε 2-0 της Στουτγκάρδης εντός έδρας και έκανε σημαντικό βήμα για την απευθείας πρόκριση. Οι Τζαλορόσι ήταν καλύτεροι, είχαν σε εξαιρετική βραδιά τον Πισίλι και έφτασαν στην 6η θέση. Εξαιρετικός ανασταλτικά ο Έλληνας αμυντικός, βοήθησε και στο δημιουργικό κομμάτι (βγήκε αλλαγή στο 73ο λεπτό). Οι γηπεδούχοι μπήκαν δυνατά, πίεσαν, είχαν τις στιγμές τους και στο 40ο λεπτό βρήκαν δύσκολα. Από ασίστ του Σούλε, ο Πισίλι με ιδανικό τελείωμα πέτυχε το 1-0. Στην επανάληψη οι Γερμανοί προσπάθησαν να φανούν απειλητικοί, ωστόσο δεν είχαν την ουσία να βρουν δίχτυα. Ετσι, στις καθυστερήσεις της αναμέτρησης, ο Ντιμπάλα μοίρασε στον Πισίλι, ο οποίος διαμόρφωσε το 2-0. Στην τελευταία στροφή η Ρόμα φιλοξενείται στην Αθήνα από τον Παναθηναϊκό.

Μπράγκα - Νότιγχαμ 1-0

Τη δεύτερή της ήττα στη League Phase υπέστη η Νότιγχαμ, αφού δεν τα κατάφερε στην Πορτογαλία. Η Μπράγκα επικράτησε 2-0 έκανε άλμα για απευθείας πρόκριση στους «16», αφού βρέθηκε στην 5η θέση της βαθμολογίας. Αντίθετα, η Φόρεστ είναι στην 15η θέση, εξασφάλισε την παρουσία στα νοκ άουτ και δεν είναι απίθανη μια σύγκρουση με τον Παναθηναϊκό. Στο 53΄ο Γκιμπς - Γουάιτ έχασε πέναλτι και ένα λεπτό αργότερα ο Γέιτς έστειλε την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του... Με δέκα παίκτες ολοκλήρωσε η Νότιγχαμ λόγω αποβολής του Άντερσον.

Ντιναμό Ζάγκρεμπ - Στεάουα 4-1

Εντυπωσιακή η Ντιναμό, διέλυσε με 4-1 τη Στεάουα στο Ζάγκρεμπ και ουσιαστικά εξασφάλισε την πρόκρισή της στα νοκ άουτ μιας και βρέθηκε στην 20η θέση. Αντίθετα, οι Ρουμάνοι έμειναν εκτός συνέχειας. Στο 7ο Μπακράρ άνοιξε το σκορ, με τον Μπέλιο να πετυχαίνει το 2-0. Ο Μπιρλιγκέα μείωσε, αλλά ο Μπέλιο στο 71'και στο 90+3' ο Κουλένοβιτς διαμόρφωσαν το 3-1.

Νις - Γκόου Αχέντ Ιγκλς 3-1

Νις και Γκόου Αχεντ Ιγκλς παραμένουν χαμηλά στη βαθμολογία, η Γκόου Αχεντ Ιγκλς είναι στην 30η θέση ενώ η Νις στην 33η. Οι γηπεδούχοι επικράτησαν με 3-1. Στο 10' ο Βανχούτε άνοιξε το σκορ για τους γηπεδούχους, ενώ στο 41΄ο Γκουβέια έδωσε αέρα δύο τερμάτων. Στο 59' ο Γκουβέια έκανε το 3-0 και στο 68' ο Στόκερς μείωσε για το τελικό 3-1.

Ρέιντζερς - Λουντογκόρτες 1-0

Η Λουντογκόρτες έχασε από την Ρέιντζερς με 1-0 και έμεινε στην 25η θέση με επτά βαθμούς, μια θέση κάτω από την 24η που δίνει πρόκριση. Το γκολ πέτυχε ο Ντιομάντ.

