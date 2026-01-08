Παυλίδης: Σκόραρε με πέναλτι, αλλά η Μπενφίκα αποκλείστηκε από την Μπράγκα
Ο Βαγγέλης Παυλίδης μπορεί να βρήκε δίχτυα και στον ημιτελικό του League Cup, όμως το γκολ του δεν ήταν αρκετό για να «σώσει» την Μπενφίκα.
Η Μπράγκα υπέταξε του Αετούς της Λισαβόνας με 3-1 και προκρίθηκε στον τελικό της διοργάνωσης, όπου θα αντιμετωπίσει την Γκιμαράες, η οποία από την πλευρά της απέκλεισε τη Σπόρτινγκ των Ιωαννίδη - Βαγιαννίδη.
Ο διεθνής Έλληνας επιθετικός ήταν βασικός και αναντικατάστατος για την Μπενφίκα και στο 64ο λεπτό μείωσε, προσωριά, το σκορ σε 2-1. Ο 27χρονος φορ σκόραρε με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι, το οποίο κέρδισε ο ίδιος από τον Ολιβέιρα.
Ο αρχισκόρερ των Αετών συνεχίζει να σκοράρει κατά ριπάς και έφτασε τα 24 γκολ σε 32 εμφανίσεις στην τρέχουσα σεζόν.
