Ο Βαγγέλης Παυλίδης σκόραρε με πέναλτι στην ήττα - αποκλεισμό της Μπενφίκα από την Μπράγκα, για τα ημιτελικά του League Cup.

Ο Βαγγέλης Παυλίδης μπορεί να βρήκε δίχτυα και στον ημιτελικό του League Cup, όμως το γκολ του δεν ήταν αρκετό για να «σώσει» την Μπενφίκα.

Η Μπράγκα υπέταξε του Αετούς της Λισαβόνας με 3-1 και προκρίθηκε στον τελικό της διοργάνωσης, όπου θα αντιμετωπίσει την Γκιμαράες, η οποία από την πλευρά της απέκλεισε τη Σπόρτινγκ των Ιωαννίδη - Βαγιαννίδη.

Ο διεθνής Έλληνας επιθετικός ήταν βασικός και αναντικατάστατος για την Μπενφίκα και στο 64ο λεπτό μείωσε, προσωριά, το σκορ σε 2-1. Ο 27χρονος φορ σκόραρε με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι, το οποίο κέρδισε ο ίδιος από τον Ολιβέιρα.

Ο αρχισκόρερ των Αετών συνεχίζει να σκοράρει κατά ριπάς και έφτασε τα 24 γκολ σε 32 εμφανίσεις στην τρέχουσα σεζόν.