Κώστας Φορτούνης και Γιώργος Μασούρας σκόραραν για την νίκη της Αλ Καλίτζ επί της Ντάμακ (4-0) ενώ ασίστ είχε και ο Δημήτρης Κουρμπέλης.

Κώστας Φορτούνης, Γιώργος Μασούρας και Δημήτρης Κουρμπέλης συνεχίζουν τις εξαιρετικές τους εμφανίσεις με την Αλ Καλίτζ στο πρωτάθλημα της Σαουδικής Αραβίας. Στον εντός έδρα αγώνα κόντρα στην Ντάμακ, οι Έλληνες ποδοσφαιριστές οδήγησαν την ομάδα τους στην νίκη με 4-0 επιβεβαιώνοντας για άλλη μια φορά την εξαιρετική τους φόρμα.

Με το καλημέρα ο Φορτούνης έδωσε το προβάδισμα στην ομάδα του από το 1ο λεπτό. Μετά από μια εξαιρετική συνεργασία, πήρε την πάσα από τον Ρεμπόκο και από κοντινή απόσταση έγραψε το 1-0, φτάνοντας τα πέντε γκολ σε 14 συμμετοχές.

Στο 44' πήρε την σκυτάλη ο Γιώργος Μασούρας, ο οποίος με το έβδομο τέρμα του για φέτος, έδωσε αέρα δύο τερμάτων στην ομάδα του Γιώργου Δώνη ενώ στο 84' μοίρασε το τέταρτο γκολ της Αλ Καλίτζ με τη δεύτερη ασίστ του στη φετινή σεζόν.

Νωρίτερα στο 47' συνείσφερε στην ομάδα του και ο Δημήτρης Κουρμπέλης, ο οποίος έδωσε την πρώτη του ασίστ τη φετινή σεζόν στον Κίνγκ για το τρίτο γκολ.