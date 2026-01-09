Χάλασε οριστικά του Μήτογλου στην Σαμπντόρια!

Δεν προχωράει του Σίμου Μήτογλου στην Σαμπντόρια τελικά καθώς η ιταλική ομάδα δεν έμεινε ευχαριστημένη από τις ιατρικές εξετάσεις και έτσι... πάγωσε τη μεταγραφή.

Σε νέα αναζήτηση για την επόμενη ποδοσφαιρική του... στέγη βρίσκεται ο Σίμος Μήτογλου καθώς η Σαμπντόρια αποφάσισε να «παγώσει» τη μεταγραφή του λόγω των ιατρικών εξετάσεων.

Ήταν γνωστό ότι ο ιταλικός σύλλογος δεν βιαζόταν για να υπογράψει τον Έλληνα στόπερ καθώς ήθελε να δει σε τι αγωνιστική κατάσταση βρίσκεται, με τα αποτελέσματα από τις εξετάσεις να μην είναι να αναμενόμενα.

Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Αντρέα Λα Μόνικα που καλύπτει εδώ και μέρες το ρεπορτάζ γύρω από τη μεταγραφή, η ομάδα της Γένοβας αποφάσισε να μην προχωρήσει τη μεταγραφή καθώς ο 26χρονος αμυντικός θα ήθελε τουλάχιστον ένα μήνα αποθεραπεία για να μπει σε κανονικούς ρυθμούς.

Την ίδια στιγμή ο ιταλικός σύλλογος «καίγεται» για στόπερ με αποτέλεσμα να μην μπορεί να περιμένει τον Μήτογλου και έτσι στρέφει το ενδιαφέρον της αλλού, με τον άλλοτε ποδοσφαιριστή της ΑΕΚ να επιστρέφει στην Ελλάδα.