«Ο λόγος που καθυστερεί η μεταγραφή του Μήτογλου στην Σαμπντόρια»

Ο Γεράσιμος Μήτογλου της ΑΕΚ

Η Σαμπντόρια θέλει να σιγουρευτεί για την κατάσταση του Γεράσιμου Μήτογλου και αυτός είναι ο λόγος που καθυστερεί η μεταγραφή του.

Τον επόμενο σταθμό της καριέρας φαινόταν ότι έχει βρει ο Γεράσιμος Μήτογλου μετά την ΑΕΚ, καθώς τα έχει βρει σε όλα με την Σαμπντόρια προκειμένου να αγωνιστεί στη Serie B.

Παρότι ο 26χρονος στόπερ βρέθηκε στη Γένοβα της Ιταλίας, η μεταγραφή του έχει καθυστερήσει να ολοκληρωθεί και υπάρχει συγκεκριμένο λόγος από την πλευρά του ιταλικού συλλόγου.

Όπως αναφέρει ο Ιταλός δημοσιογράφος Άντρεα Λα Μόνικα, η Σαμπντόρια περνάει από εξονυχιστικό έλεγχο τον Έλληνα αμυντικό προκειμένου να σιγουρευτεί ότι η κατάσταση του μετά από κάποιους μήνες απραξίας είναι η κατάλληλη για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή και να είναι σε θέση να βοηθήσει το κλαμπ.

 

Η μεταγραφή δεν έχει «ναυαγήσει» ή κάτι τέτοιο αλλά σε περίπτωση που κολλήσει σε κάποια από τις εξετάσεις, τότε δεν θα προχωρήσει η μετακίνηση του.

