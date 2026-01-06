«Ο λόγος που καθυστερεί η μεταγραφή του Μήτογλου στην Σαμπντόρια»

Η Σαμπντόρια θέλει να σιγουρευτεί για την κατάσταση του Γεράσιμου Μήτογλου και αυτός είναι ο λόγος που καθυστερεί η μεταγραφή του.

Τον επόμενο σταθμό της καριέρας φαινόταν ότι έχει βρει ο Γεράσιμος Μήτογλου μετά την ΑΕΚ, καθώς τα έχει βρει σε όλα με την Σαμπντόρια προκειμένου να αγωνιστεί στη Serie B.

Παρότι ο 26χρονος στόπερ βρέθηκε στη Γένοβα της Ιταλίας , η μεταγραφή του έχει καθυστερήσει να ολοκληρωθεί και υπάρχει συγκεκριμένο λόγος από την πλευρά του ιταλικού συλλόγου.

🇬🇷#Mitoglou è stato sottoposto a visite mediche più approfondite a causa della sua assenza dal campo da maggio scorso. La società sta valutando bene le sue condizioni. Se c'è il via libera, che dovrebbe arrivare oggi, il difensore firmerà. Altrimenti salterà e la Samp andrà su… https://t.co/A24L9vlxXL — Andrea La Monica (@AndreLaMonica22) January 6, 2026

Όπως αναφέρει ο Ιταλός δημοσιογράφος Άντρεα Λα Μόνικα, η Σαμπντόρια περνάει από εξονυχιστικό έλεγχο τον Έλληνα αμυντικό προκειμένου να σιγουρευτεί ότι η κατάσταση του μετά από κάποιους μήνες απραξίας είναι η κατάλληλη για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή και να είναι σε θέση να βοηθήσει το κλαμπ.

Η μεταγραφή δεν έχει «ναυαγήσει» ή κάτι τέτοιο αλλά σε περίπτωση που κολλήσει σε κάποια από τις εξετάσεις, τότε δεν θα προχωρήσει η μετακίνηση του.