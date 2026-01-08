Επιστρέφει στη Μιγιονάριος ο Ραδαμέλ Φαλκάο για να κλείσει την καριέρα του, επιστρέφοντας στο σπίτι του και στο σύλλογο που αγάπησε από παιδί.

Ο Ραδαμέλ Φαλκάο επιστρέφει εκεί που όλα ξεκίνησαν. Η Μιγιονάριος ανακοίνωσε την Τετάρτη (07/01) την επιστροφή του Κολομβιανού επιθετικού, σε μια κίνηση που σηματοδοτεί το «last dance» του κορυφαίου σκόρερ της εθνικής Κολομβίας. Ο «El Tigre» επιστρέφει στην ομάδα που υπήρξε παιδικό του όνειρο, θέλοντας να ολοκληρώσει την καριέρα του πίσω στην πατρίδα του.

Η ανακοίνωση έρχεται λιγότερο από έναν χρόνο μετά την αποχώρησή του από την Μιγιονάριος και κλείνει ένα κύκλο εικασιών και αινιγματικών μηνυμάτων. Το μήνυμα «9 στα 9» που συνόδευσε την ανακοίνωση, παραπέμπει στον αριθμό που φορούσε σε εθνική και συλλόγους όπως η Ατλέτικο Μαδρίτης και η Τσέλσι.

Να θυμίσουμε πως την πρώτη του θητεία, ο 39χρονος αγωνίστηκε σε 28 παιχνίδια, σημείωσε 11 γκολ και ξεχώρισε στα ημιτελικά του Apertura 2025 με 4 γκολ σε 6 ματς, χωρίς όμως να καταφέρει να οδηγήσει την ομάδα στον τελικό.