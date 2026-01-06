Αθλητικός διευθυντής Φερεντσβάρος: «Σπουδαία η μεταγραφή του Βάργκα στην ΑΕΚ»

Ο Μπάρναμπας Βάργκα αποχώρησε από την Φερεντσβάρος και ο αθλητικός διευθυντής μίλησε με τα καλύτερα λόγια για νέο απόκτημα της ΑΕΚ.

Ο Μπάρναμπας Βάργκα έγινε και επίσημα παίκτης της ΑΕΚ και η Φερενστβάρος με επίσημη ανακοίνωση εκφράστηκε με τα καλύτερα λόγια για τον 31χρονο Ούγγρο και του ευχήθηκε καλή συνέχεια. Παράλληλα τόνισε πως αυτή τη μεταγραφή στην πρωτοπόρο της Super League έχει έναν σημαντικό αντίκτυπο στη διεθνή εικόνα του συλλόγου και γενικότερο στο ποδόσφαιρο της χώρας.

Ο αθλητικός διευθυντής της ουγγρικής ομάδας, Τάμας Χάιναλ, μίλησε στην επίσημη ιστοσελίδα του συλλόγου μετά την αποχώρηση του επιθετικού: «Από τη μία πλευρά λυπούμαστε που χάνουμε έναν πολύ σημαντικό ποδοσφαιριστή. Από την άλλη όμως πρέπει να σημειωθεί ότι όταν αποφασίσαμε να αποκτήσουμε τον Μπάρνι με ένα σημαντικό ποσό, λίγοι πίστευαν ότι αυτή η συνεργασία θα είχε τόσο θετική εξέλιξη. Κι όμως έτσι έγινε: τα τελευταία δυόμισι χρόνια πετύχαμε μαζί μεγάλες επιτυχίες.

Είναι κάτι πολύ σπουδαίο και σπάνιο να πωλείται ένας ποδοσφαιριστής σε ηλικία 31 ετών έναντι τόσο υψηλού ποσού και με τόσο μεγάλο όφελος. Αυτό έχει τεράστια σημασία για τη διεθνή εικόνα της Φερεντσβάρος και του ουγγρικού ποδοσφαίρου.

Χαιρόμαστε που ο Μπάρνι κατάφερε να εξασφαλίσει ένα τόσο ευνοϊκό συμβόλαιο σε αυτό το στάδιο της καριέρας του. Τον ευχαριστούμε για όλα όσα προσέφερε στη Φράντι και φυσικά του ευχόμαστε κάθε επιτυχία στη συνέχεια!»