Όπως αναμενόταν, η ΑΕΚ ανακοίνωσε την αγορά του Μπάρναμπας Βάργκα, από τη Φερεντσβάρος. O διεθνής Ούγγρος φορ υπέγραψε συμβόλαιο 3,5 ετών.

Παίκτης της ΑΕΚ είναι με κάθε επισημότητα ο Μπάρναμπας Βάργκα. Ο διεθνής Ούγγρος φορ βρίσκεται από την Αθήνα από την Κυριακή, τη Δευτέρα πέρασε τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις, εν συνεχεία υπέγραψε συμβόλαιο 3,5 ετών και πλέον ανακοινώθηκε από τον Δικέφαλο.

Ο 31χρονος επιθετικός θα αγωνίζεται με τα κιτρινόμαυρα, έχοντας στην πλάτη του το Νο.25. O Bάργκα προέρχεται από... γεμάτο πρώτο μισό της σεζόν, με 20 γκολ και 5 ασίστ, σε 29 εμφανίσεις Στην τριετία του στη Φερεντσάβος ο 28 φορές διεθνής επιθετικός (13 γκολ με το εθνόσημο) σκόραρε 70 φορές.

Ο Βάργκα είναι η δεύτερη προσθήκη της ΑΕΚ μετά τον Μάρτιν Γκεοργκίεφ, ενώ θυμίζουμε πως η Ένωση είναι ενεργή στην αγορά για χαφ.

Η ανακοίνωση της ΑΕΚ

«Η ΠΑΕ ΑΕΚ ανακοινώνει την απόκτηση του ποδοσφαιριστή Μπάρναμπας Βάργκα, με μεταγραφή από τη Φερεντσβάρος. Ο Ούγγρος διεθνής επιθετικός υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με την ομάδα μας έως το καλοκαίρι του 2029.



Ο Μπάρναμπας Βάργκα γεννήθηκε στις 25 Οκτωβρίου του 1994, στην πόλη Σόμποτχεϊ της Ουγγαρίας. Φέτος διανύει μια εξαιρετική σεζόν, καθώς σε 17 αγώνες για το ουγγρικό πρωτάθλημα μέτρησε 10 γκολ και 4 ασίστ, ενώ έχει στο ενεργητικό του 6 γκολ (και μια ασίστ) σε ισάριθμα ματς για τα προκριματικά του Champions League και 4 γκολ σε έξι παιχνίδια για το Europa League.



Με την Φερεντσβάρος αγωνίστηκε συνολικά σε 113 ματς, καταγράφοντας 70 γκολ και 22 ασίστ. Άρχισε την ποδοσφαιρική του καριέρα από την ακαδημία της Χάλαντας και σε ηλικία 16 ετών πήρε μεταγραφή στην Έμπεραου, με την πρώτη ομάδα της οποίας αγωνίστηκε σε 57 ματς, σκοράροντας 35 φορές.



Ακολούθησαν η Β ομάδα της Μάτερσμπουργκ (57 συμμετοχές, 51 γκολ, 6 ασίστ), η Α ομάδα της Μάτερσμπουργκ (16 συμμετοχές, 1 γκολ, 2 ασίστ), η Λάφνιτς (30 συμμετοχές, 12 γκολ, 5 ασίστ), η Γκίρμοτ (60 συμμετοχές, 29 γκολ, 10 ασίστ) και η Πάκσι (34 συμμετοχές, 29 γκολ και 2 ασίστ), από την οποία τον απέκτησε η Φερεντσβάρος το καλοκαίρι του 2023.



Λίγο νωρίτερα, στις 27 Μαρτίου του 2023 είχε πραγματοποιήσει το ντεμπούτο του στην Εθνική Ανδρών της Ουγγαρίας, με την οποία έως σήμερα έχει 28 συμμετοχές, με 13 γκολ και 3 ασίστ

Μπάρναμπας, καλώς ήρθες στην ΑΕΚ. Σου ευχόμαστε υγεία και κάθε επιτυχία με την Ομαδάρα Μας!».

Βάργκα: «Θέλω να πετύχω πολλά γκολ, ευχαριστώ τον πρόεδρο»



Έπειτα από την υπογραφή του συμβολαίου του, ο Μπάρναμπας Βάργκα δήλωσε στο aekfc.gr: «Είμαι πολύ χαρούμενος. Είμαι ενθουσιασμένος με την ολοκλήρωση της μεταγραφής μου. Θέλω να ευχαριστήσω τον πρόεδρο και τους ανθρώπους της ομάδας. Από την πρώτη στιγμή όλοι ήταν πολύ θερμοί μαζί μου. Θέλω να δώσω τον καλύτερό μου εαυτό, να πετύχω πολλά γκολ με τη φανέλα της ΑΕΚ και στο τέλος της σεζόν ελπίζω να έχουμε κατακτήσει τίτλο ή τίτλους».