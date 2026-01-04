Απίστευτο σκηνικό στην Championship, με τους ανθρώπους της Χαλ να προσπαθούν να λιώσουν τον πάγο με... φλόγιστρο.

Η έντονη χιονόπτωση προκάλεσε προβλήματα στα γήπεδα της Αγγλίας με αρκετά παιχνίδια της Championship να αναβάλλονται. Το πρόβλημα ήταν αρκετά έντονο στο «MKM Stadium» που οδήγησε σε αναβολή του αγώνα Χαλ - Γουότφορντ λόγω του πάγου που είχε καλύψει τον αγωνιστικό χώρο. Viral έγινε το στιγμιότυπο με το προσωπικό του σταδίου να προσπαθεί να καθαρίσει τον πάγο χρησιμοποιώντας φλόγιστρα, ενώ άλλοι προσπαθούσαν με φτυάρια.

Οι παίκτες ενημερώθηκαν για την αναβολή κατά τη διάρκεια της προθέρμανσης, κάτι που ήταν απαραίτητο για την ασφάλεια τους, ενώ ενημερώθηκαν και οι φίλαθλοι 15 λεπτά πριν ξεκινήσει το ματς. Ο διαιτητής Άντονι Μπάκχαους έκρινε τον αγωνιστικό χώρο κατάλληλο για την διεξαγωγή του αγώνα, ενώ ακολούθησε και η απόφαση της Χαλ, αφού ήρθε σε συνεννόηση με τις αρμόδιες αρχές. Αρκετά σημεία του σταδίου, κυρίως οι γύρω περιοχές θεωρήθηκαν υπερβολικά επικίνδυνα λόγω του πάγου, οδηγώντας έτσι στην αναβολή του αγώνα σε σύντομο χρονικό διάστημα.