Ο Ραμίρο Μακάνιο μετακομίζει από τον Λεβαδειακό στην Ιντεπεντιέντε Ριβαδάβια.

Ο Λεβαδειακός παραχώρησε τον Ραμίρο Μακάνιο σε ομάδες της Αργεντινής.

Ο 28χρονος (18/03/1997) Αργεντινός τερματοφύλακας ήρθε τον Γενάρη του 2025 στην ομάδα της Βοιωτίας κι έπαιξε σε έξι ματς. Τρία για το πρωτάθλημα και τρία για τα playouts, όλα την περασμένη σεζόν. Την τρέχουσα σεζόν δεν πήρε ματς κι έτσι κρίθηκε σκόπιμο να πάει δανεικός σε άλλον σύλλογο, για να παίξει. Μετακόμισε, λοιπόν, στην Ιντεπεντιέντε Ριβαδάβια, η οποία κέρδισε την άνοδο στη μεγάλη κατηγορία.

Στην ανακοίνωση του συλλόγου αναφέρεται: «Καλώς ήρθες στον μοναδικό πρωταθλητή του Κούγιο, Ραμίρο!

Ο Ραμίρο Μακάνιο είναι το νέο μεταγραφικό απόκτημα της Ιντεπεντιέντε Ριβαδάβια.

Υπογράφει για έναν χρόνο ως δανεικός, με οψιόν αγοράς

Ο 28χρονος τερματοφύλακας έρχεται από τον ΑΠΟ Λεβαδειακό της Ελλάδας.

Καλή επιτυχία σε αυτό το νέο κεφάλαιο! ».

¡Bienvenido al único campeón de Cuyo, Ramiro! 💙



Ramiro Macagno es nuevo refuerzo de Independiente Rivadavia.



Firma por un año a préstamo, con opción de compra ✍️



⚽ El arquero, de 28 años, llega proveniente de APO Levadiakos de Grecia. 🙌



¡Éxitos en esta nueva etapa! 💙 pic.twitter.com/9HwdVeVvAl — Independiente Rivadavia (@CSIRoficial) January 6, 2026



Αναλυτικά η καριέρα του Μακάνιο

Ομάδα Συμμετοχές

Νιούελς Ολντ Μπόις 61

Ατλέτικο Ραφαέλα 56

Πλατένσε 40

Λεβαδειακός 6

Ραφαέλα Β' 4