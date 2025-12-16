Ο Π.Σ.Α.Ε. ΜΜΕ τιμάει την ημέρα Αλληλεγγύης

Οι αγώνες της 10ης αγωνιστικής του επίσημου πρωταθλήματος Τύπου, που διοργανώνει ο Πανελλήνιος Σύλλογος Αθλουμένων Εργαζομένων στα μέσα ενημέρωσης, το Σάββατο 20 Δεκεμβρίου είναι αφιερωμένοι στην παγκόσμια ημέρα της Αλληλεγγύης.

Η Διεθνής Ημέρα Ανθρώπινης Αλληλεγγύης καθιερώθηκε να τιμάται στις 20 Δεκεμβρίου με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών το 2005, θεωρώντας ότι η αλληλεγγύη είναι μία από τις θεμελιώδεις και παγκόσμιες αξίες, που θα πρέπει να διέπει τις σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων.

Η σημασία της λέξης αυτής έγκειται στη στάση ζωής των ανθρώπων προκειμένου να είναι ευτυχισμένοι, να συνεργάζονται, να αλληλουποστηρίζονται και να έχουν ενσυναίσθηση, ως προς τις ανάγκες των άλλων συνανθρώπων τους.



Η ανθρώπινη αλληλεγγύη καταργεί τις διακρίσεις και είναι υπόθεση οικουμενική. Χρέος & χαρά όλων είναι να συνδράμουμε και να συμπαραστεκόμαστε στους ανθρώπους, οι οποίοι το έχουν πραγματικά ανάγκη!

Οι αθλούμενοι εργαζόμενοι στα μέσα ενημέρωσης του Π.Σ.Α.Ε. ΜΜΕ δια μέσω των δράσεων τους αναδεικνύουν τις σημαντικές αξίες της ζωής: την αλληλεγγύη, τη προσφορά, το σεβασμό & την αγάπη προς τους συνανθρώπους μας.





Αναλυτικά το πρόγραμμα των αγώνων για τη 10η αγωνιστική του Πρωταθλήματος Τύπου Π.Σ.Α.Ε.- ΜΜΕ το Σάββατο 20 Δεκεμβρίου:

Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών (Σ.Ε.Η.) – «ΙΠΠΑΣΙΑ»

«ΣΧΕΔΙΑ» -- «SPORTIME»

«WSL GR» -- «GREEN PIXEL»

Υ.ΕΘ.Α -- «KINGBET»