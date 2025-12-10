Όπως αποκάλυψε το Gazzetta στις 07/12, ο Τάκης Λεμονής θα συνεχίσει την πορεία του στους πάγκους στη Σερβία και τη Ραντνίτσκι.

Ήταν αναμενόμενο, έγινε κι επίσημο. Ο Τάκης Λεμονής θα συνεχίσει την προπονητκή του καριέρα στη Ραντνίτσκι, ακριβώς όπως είχατε διαβάσει και πριν μέρες στο Gazzetta, σχετικά με την ενδεχόμενη επιστροφή του στους πάγκους.

Η ομάδα από τη Σερβία ανακοίνωσε και επίσημα την πρόσληψή του και ο Έλληνας προπονητής έπιασε κατευθείαν δουλειά, μίλησε με τους παίκτες της ομάδας και θα κάνει ντεμπούτο στην εκτός έδρας αναμέτρηση με τη Νόβι Παζάρ στις 14/12.

«Η διοίκηση μού παρουσίασε τα σχέδια και αυτό ήταν αρκετό για να μου κινήσει το ενδιαφέρον. Ξέρω ποια είναι η κατάσταση στον σύλλογο, η πρόκληση είναι μεγάλη, αλλά αυτό επίσης με οδήγησε να έρθω στη Ραντνίτσκι. Παρακολούθησα δώδεκα αγώνες της ομάδας, είμαι εξοικειωμένος με πολλά πράγματα. Νομίζω ότι ήρθα την κατάλληλη στιγμή. Έχουμε δύο ακόμη παιχνίδια και μετά υπάρχει ένα διάλειμμα που θα μας βοηθήσει να προετοιμαστούμε και να γνωριστούμε καλύτερα», είπε ο Λεμονής στις πρώτες δηλώσεις του ως προπονητής της Ραντνίτσκι.

Ο σέρβικος σύλλογος δεν έχει ξεκινήσει θετικά τη σεζόν καθώς μετά από 18 αγωνιστικές βρίσκεται στις θέσεις του υποβιβασμού με 16 βαθμούς. Στόχος του έμπειρου προπονητή είναι να αντιστρέψει το κλίμα και να βγάλει την ομάδα από τη δύσκολη θέση. Να θυμίσουμε ότι ο Τάκης Λεμονής είχε μείνει χωρίς ομάδα από τις αρχές Γενάρη του 2018 όταν έφυγε από τον Ολυμπιακό.