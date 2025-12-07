Ο Τάκης Λεμονής αποτελεί βασικός υποψήφιος για την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας της Ραντνίτσκι.

Επτά χρόνια μετά το τελευταίο του πέρασμα από τον Ολυμπιακό ο Τάκης Λεμονής ενδέχεται να επιστρέψει στους πάγκους. Σύμφωνα με πληροφορίες του Gazzetta από τη Σερβία ο 65χρονος τεχνικός είναι βασικός υποψήφιος για την τεχνική ηγεσία της Ραντνίτσκι.

Οι δυο πλευρές είναι σε προχωρημένες επαφές και σύντομα αναμένται ο πολύπειρος κόουτς να ταξιδέψει στη Σερβία, ώστε να υπάρξουν περαιτέρω διαπραγματεύσεις.

Η Ραντνίτσκι έπετα από 17 αγωνιστικές είναι στη 14η θέση με 16 βαθμούς και ρεκόρ 4 νίκες, ισάριθμες ισοπαλίες και 9 ήττες.

Τελευταία δουλειά του Λεμονή ήταν στον Ολυμπιακό την αγωνιστική περίοδο 2017-18, όταν είχε διαδεχθεί τον Μπέσνικ Χάσι, προτού αναλάβει ο Όσκαρ Γκαρθία.