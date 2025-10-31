H συγκλονιστική στιγμή που ο Άμπελ Φερέιρα γονατίζει στο γήπεδο μετά την επική ανατροπή της Παλμέιρας στο Copa Libertadores! (vid)

Η Παλμέιρας πέρασε στον τελικό του Copa Libertadores μετά από επική ανατροπή επί της Λίγκα ντε Κίτο, με τον Άμπελ Φερέιρα να γονατίζει στο γήπεδο και να ξεσπάει σε κλάματα μετά τη λήξη του αγώνα.

Η Παλμέιρας φιλοξένησε τα ξημερώματα της Παρασκευής (31/10) στο Σάο Πάολο τη Λίγκα ντε Κίτο για τον δεύτερο αγώνα των ημιτελικών του Copa Libertadores. Ο βραζιλιάνικος σύλλογος είχε ηττηθεί με 3-0 στο Εκουαδόρ από τη Κίτο και ερχόταν στο σημερινό αγώνα με την ελπίδα να κάνει το θαύμα και να προκριθεί στο τελικό, κάτι που τελικά το κατάφερε.

Τα δύο γκολ των Ραμόν Σόσα και Μπρούνο στο πρωτο ημίχρονο και τα άλλα δυο του Ράφαελ Βέιγκα στο δεύτερο ολοκλήρωσαν τη μεγαλειώδης ανατροπή και χάρισαν στη Παλμέιρας το «χρυσό» εισιτήριο για τον τελικό της μεγαλύτερης διασυλλογικής διοργάνωσης στη Λατινική Αμερική.

Ο προπονητής των Βραζιλιάνων, Άμπελ Φερέιρα έζησε με πολύ μεγάλη ένταση ολό τον αγώνα, με αποτέλεσμα με το που ακουστεί το τελικό σφύριγμα της νίκης να ξεσπάει.

Πιο συγκεκριμένα ο πρώην τεχνικός του ΠΑΟΚ με τη λήξη της αναμέτρησης γονάτισε στο χορτάρι και ξεκίνησε να κλαίει με τον φωτογραφικό φακό να τον απαθανατίζει σε μία πολύ συγκινητική για τον ίδιο στιγμή.

Η Παλμέιρας θα αντιμετωπίσει στις 29 Νοεμβρίου την Φλαμένγκο σε έναν βραζιλιάνικο «εμφύλιο». Μάλιστα αυτή θα είναι η έκτη συνεχόμενη φορά (2019-2025) που ένας σύλλογος από τη Βραζιλία θα φτάσει στον τελικο της διοργάνωσης, ενώ παράλληλα ο Φερέιρα θα γίνει ο πέμπτος προπονητής με τους περισσότερους τελικούς στην ιστορία του θεσμού. Μόνο 4 έχουν φτάσει σε περισσότερους: ο Λουίζ Φελίπε Σκολάρι (4), ο Λουίς Κουμπίγια (4), ο Ρομπέρτο ​​Σκαρόνε (4) και ο Κάρλος Μπιάνκι (5).