Το Early Win ήρθε αποκλειστικά στη Novibet!

Το Early Win παίζει από σήμερα αποκλειστικά στη Novibet και σου επιτρέπει να «κλειδώσεις» μία ή παραπάνω επιλογές του δελτίου σου νωρίτερα, χωρίς να χρειαστεί να κάνεις Cash Out όλο το παρολί.

Τώρα εσύ αποφασίζεις πότε ένας αγώνας τελειώνει. Και τελειώνει με νίκη!

Τι είναι το Early Win;

Είναι ο νέος τρόπος να διαχειρίζεσαι το δελτίο σου, αφορά όλα τα αθλήματα και μπορείς να το χρησιμοποιήσεις όσες φορές θέλεις μέσα στην ημέρα. Και παίζει μόνο στη Novibet.

Θέλεις να μειώσεις τον κίνδυνο να χαθεί το παρολί σου; Κάνεις Early Win στον αγώνα της επιλογής σου, αυτός διευθετείται ως κερδισμένος και το δελτίο συνεχίζει να «τρέχει» κανονικά – με δυνατότητα Early Win για τις υπόλοιπες επιλογές και Cash Out για ολόκληρο το δελτίο.

Πως λειτουργεί

Όταν ένα από τα παιχνίδια σου γίνεται διαθέσιμο για Early Win, εμφανίζεται η νέα του απόδοση. Αν αποδεχθείς, η επιλογή «κλειδώνει» ως κερδισμένη και τα υπόλοιπα ματς του δελτίου συνεχίζουν κανονικά.

Το Early Win είναι ιδανικό όταν αλλάζει κάτι στον αγώνα ή και πριν από αυτόν. Κάτι αναπάντεχο, που σε όλους μπορεί να συμβεί, όπως όταν η ομάδα σου προηγείται αλλά ο αντίπαλος πιέζει ή ακόμα χειρότερα, όταν έχεις παίξει άσο και το ματς είναι διπλό στο 2ο ημίχρονο.

Η διαφορά του Early Win με το Cash Out είναι ότι το Early Win «κλείνει» μία επιλογή μέσα στο δελτίο, ενώ το Cash Out «κλείνει» ολόκληρο το δελτίο. Και τα δύο, ωστόσο, μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο ίδιο στοίχημα, αν είναι διαθέσιμα.





Τι πρέπει να ξέρεις

Το Early Win είναι διαθέσιμο σε όλα τα αθλήματα και όλες τις αγορές, σε Παρολί, Συστήματα και Bet Builder Combo bets – όχι σε μονά (εκεί υπάρχει το Cash Out, άλλωστε), όχι σε μονά Bet Builder.

Δεν είναι Cash Out, δεν είναι partial Cash Out. Απλά, σφυρίζεις τη λήξη στον αγώνα που εσύ επιλέγεις, χωρίς να περιμένεις εκείνο το ένα γκολ.

Μία επιλογή του δελτίου μένει πάντα ανοιχτή, αλλά τα υπόλοιπα ματς μπορείς να τα «κλειδώσεις» όποτε θέλεις. Με χαμηλότερη από την αρχική απόδοση -λογικό, αφού δεν υπάρχει πια ρίσκο- αλλά πιο κοντά στο κέρδος, το οποίο πιστώνεται μόλις ολοκληρωθεί και το τελευταίο σου «ανοιχτό» παιχνίδι.

Αξίζει; Ναι, αν δεν θέλεις να πεις άλλη μια φορά στην παρέα για εκείνο το ένα ματς του δελτίου, που σου γκρέμισε τα όνειρα.

Το βρίσκεις αλλού; Όχι. Το Early Win παίζει μόνο στη Novibet.

Early Win. Τώρα μπορείς να «σώσεις» το παρολί σου, αποκλειστικά στη Novibet.

*ΙΣΧΥΟΥΝ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ



21+| ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ:ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 2109237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ.