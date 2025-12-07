Η Βοϊβοντίνα έγινε η πρώτη σερβική ομάδα που νικά στο «Μαρακανά» τον Ερυθρό Αστέρα από το 2017 και την Παρτίζαν του Μάρκο Νίκολιτς.

Κάθε σερί είναι επί της ουσίας... προσωρινό. Ακόμη κι αν αυτό του Ερυθρού Αστέρα έδειχνε αιώνιο! Έλαβε τέλος πάντως, μαζί με το παγκόσμιο ρεκόρ που είχε σπάσει. Η σερβική ομάδα ηττήθηκε για πρώτη φορά εντός έδρας μετά τις 18 Απριλίου του 2017! Μιλάμε για 8,5 χρόνια, 3.155 ημέρες...

Τότε ήταν η Παρτίζαν του νυν προπονητή της ΑΕΚ, Μάρκο Νίκολιτς, που άλωσε το περίφημο «Μαρακανά». Πλέον τη σκυτάλη πήρε η Βοϊβοντίνα, που έφυγε με το σπουδαίο «διπλό» από την έδρα του Ερυθρού Αστέρα και έγραψε ιστορία. Η ομάδα του - άλλοτε «κιτρινόμαυρου» - Βλάνταν Μιλόγεβιτς έμεινε μακριά από τον καλό της εαυτό, ούσα και ταλαιπωρημένη από τραυματισμούς και έχασε έδαφος στην κούρσα του πρωταθλήματος, με την Παρτίζαν να ξεφεύγει στο +2 στην κορυφή.

Τουλάχιστον, ο Ερυθρός Αστέρας πήρε το παγκόσμιο ρεκόρ εντός έδρας αήττητου σερί από τη Ρεάλ Μαδρίτης (121) της δεκαετίας του 1960 και το ανέβασε στο ασύλληπτο των 159 αγώνων. Να δούμε ποιος θα το σπάσει και πότε...

