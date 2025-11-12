Σενάριο για τον αριστερό μπακ Ναΐρ Τικνιζιάν και την ΑΕΚ

Σύμφωνα με ρωσικό δημοσίευμα η ΑΕΚ θα μπορούσε να ενδιαφερθεί για τον 24χρονο Αρμένιο αριστερό μπακ του Ερυθρού Αστέρα, Ναΐρ Τικνιζιάν, χωρίς ωστόσο τη δεδομένη στιγμή κάτι τέτοιο να επιβεβαιώνεται από το ρεπορτάζ.

Ο Ναΐρ Τικνιζιάν είναι ένας παίκτης που γνωρίζει καλά ο τεχνικός της ΑΕΚ, Μάρκο Νίκολιτς καθώς όταν ήταν προπονητής στη Λοκομοτίβ Μόσχας είχε εισηγηθεί την απόκτησή του από την ΤΣΣΚΑ Μόσχας, με τον Αρμένιο διεθνή μπακ να πραγματοποιεί επτά συμμετοχές υπό τις οδηγίες του Σέρβου προπονητή.

Σενάριο από τη Ρωσία συνδέει ξανά τον Τικνιζιάν με τον Νίκολιτς καθώς ρωσικό δημοσίευμα του Sportaran υποστηρίζει ότι «ο 24χρονος αριστερός μπακ συγκεντρώνει ενδιαφέρον από αρκετούς συλλόγους, ανάμεσα στους οποίους και από την ΑΕΚ». Υποστηρίζει μάλιστα ότι «η ΑΕΚ είχε ενδιαφερθεί και το καλοκαίρι που μας πέρασε, όμως ο Ερυθρός Αστέρας είχε κλείσει τον παίκτη πληρώνοντας το ποσό του 1,7 εκατ. ευρώ στη Λοκομοτίβ».

Όπως τονίζεται στη Ρωσία, «ο Τικνιζιάν θα ήθελε πάντως να πάρει μεταγραφή για την Πόρτο, η οποία έχει συνδεθεί με την περίπτωσή του, με τον Ερυθρό Αστέρα να αξιώνει ένα ποσό άνω των 1,7 εκατ. ευρώ που δαπάνησε».

Όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ πάντως τη δεδομένη στιγμή δεν φαίνεται να υπάρχει κάποιο ενδιαφέρον από την πλευρά της ΑΕΚ, η οποία για τη συγκεκριμένη θέση έχει τόσο τον Τζέιμς Πένραϊς, όσο και τον Σταύρο Πήλιο. Ο Τικνιζιάν είναι 26 φορές διεθνής με την εθνική Αρμενίας. Υπέγραψε το περσινό καλοκαίρι στον Ερυθρό Αστέρα, με τον οποίο δεσμεύεται με συμβόλαιο ως το καλοκαίρι του 2028. Τη φετινή σεζόν με την ομάδα του Βελιγραδίου μετράει 18 συμμετοχές με μια ασίστ.