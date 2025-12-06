Τραγικές σκηνές σημειώθηκαν στην αναμέτρηση της Τσάρλτον με την Πόρτσμουθ, όταν οπαδός των γηπεδούχων δέχθηκε τις πρώτες βοήθειες προτού δυστυχώς καταλήξει.

Με τον χειρότερο δυνατό τρόπο εξελίχθηκε για έναν άτυχο οπαδό η αναμέτρηση της Τσάρλτον με την Πόρτσμουθ στο Λονδίνο για την 19η αγωνιστική της Championship, καθώς έχασε τη ζωή του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο 12ο λεπτό του αγώνα ο διαιτητής ενημερώθηκε για επείγον ιατρικό περιστατικό στις εξέδρες του γηπέδου, με αποτέλεσμα να στείλει τις δύο ομάδες στα αποδυτήρια, ενώ στον οπαδό της Τσάρλτον παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Μετά από διακοπή τουλάχιστον 40 λεπτών, το ματς οδηγήθηκε σε οριστική διακοπή εξαιτίας του συμβάντος. Δυστυχώς, παρά τις προσπάθειες των γιατρών ο άτυχος οπαδός κατέληξε αφήνοντας την τελευταία του πνοή αργότερα στο νοσοκομείο.

Η ανακοίνωση της Τσάρλτον

«Η ομάδα με βαθιά θλίψη ανακοινώνει ότι ένας οπαδός της Τσάρλτον απεβίωσε μετά από επείγον ιατρικό περιστατικό που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια του σημερινού αγώνα στο «The Valley» απέναντι στην Πόρτσμουθ.

Ο αγώνας διακόπηκε στο 12ο λεπτό, ενώ στον οπαδό παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια αναβλήθηκε. Ο σύλλογος θα ήθελε να ευχαριστήσει το προσωπικό της Τσάρλτον και τους διασώστες, οι οποίοι έκαναν ό,τι ήταν δυνατόν, αλλά δυστυχώς ο οπαδός κατέληξε αργότερα στο νοσοκομείο.

Ο σύλλογος εκφράζει την ευγνωμοσύνη του προς τους φιλάθλους που βρέθηκαν στο γήπεδο, καθώς και προς τους παίκτες και το προσωπικό της Πόρτσμουθ, για την υπομονή και την κατανόησή τους όσο εκτυλισσόταν αυτή η τραγωδία.

Όλοι στην ομάδα εκφράζουν τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους φίλους του οπαδού σε αυτή την εξαιρετικά δύσκολη στιγμή».