Τραγωδία σε ματς στην Ισπανία: Φίλαθλος της Θέουτα υπέστη ανακοπή και κατέληξε στο γήπεδο

Ανείπωτη θλίψη σε ματς της δεύτερης κατηγορίας στην Ισπανία, καθώς οπαδός υπέστη ανακοπή και άφησε την τελευταία του πνοή προτού μεταφερθεί στο νοσοκομείο.

Με τον χειρότερο δυνατό τρόπο εξελίχθηκε η αναμέτρηση της Θέουτα με την Αλμερία για την Segunda Division στην Ισπανία (9/11), καθώς ένας οπαδός έχασε τη ζωή του.

Πιο συγκεκριμένα, λίγο μετά το γκολ που έβαλε μπροστά την Θέουτα στο ματς, ένας 73χρονος φίλαθλος των γηπεδούχων υπέστη καρδιοαναπνευστική ανακοπή στις κερκίδες, με αποτέλεσμα το παιχνίδι να διακοπεί προσωρινά για ένα δεκάλεπτο.

Δυστυχώς, παρά την άμεση επέμβαση των ιατρών του γηπέδου και τις προσπάθειές τους να τον επαναφέρουν, ο άτυχος άντρας κατέληξε λίγο αργότερο προτού μεταφερθεί με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο. Ο θάνατός του ανακοινώθηκε από τα μεγάφωνα στο ημίχρονο και ακολούθως το παιχνίδι διακόπηκε οριστικά.

     

