Τραγωδία σε ματς στην Ισπανία: Φίλαθλος της Θέουτα υπέστη ανακοπή και κατέληξε στο γήπεδο
Με τον χειρότερο δυνατό τρόπο εξελίχθηκε η αναμέτρηση της Θέουτα με την Αλμερία για την Segunda Division στην Ισπανία (9/11), καθώς ένας οπαδός έχασε τη ζωή του.
Πιο συγκεκριμένα, λίγο μετά το γκολ που έβαλε μπροστά την Θέουτα στο ματς, ένας 73χρονος φίλαθλος των γηπεδούχων υπέστη καρδιοαναπνευστική ανακοπή στις κερκίδες, με αποτέλεσμα το παιχνίδι να διακοπεί προσωρινά για ένα δεκάλεπτο.
Δυστυχώς, παρά την άμεση επέμβαση των ιατρών του γηπέδου και τις προσπάθειές τους να τον επαναφέρουν, ο άτυχος άντρας κατέληξε λίγο αργότερο προτού μεταφερθεί με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο. Ο θάνατός του ανακοινώθηκε από τα μεγάφωνα στο ημίχρονο και ακολούθως το παιχνίδι διακόπηκε οριστικά.
Suspendido al descanso el partido entre @ADCeuta_FC y @U_D_Almeria por el triste fallecimiento de un aficionado en el estadio Alfonso Murube. LALIGA muestra sus condolencias a sus familiares, amigos y a toda la afición de la AD Ceuta. La nueva fecha se anunciará próximamente.— LALIGA Corporativo (@LaLigaCorp) November 9, 2025
🚨 OFICIAL | Comunicado de @LaLiga2— El Partidazo de COPE (@partidazocope) November 9, 2025
🖤 "Suspendido al descanso el partido entre @ADCeuta_FC y @U_D_Almeria por el triste fallecimiento de un aficionado en el estadio Alfonso Murube"
📆 Por determinar la nueva fecha del encuentro
🙏🏼 DEP
📻 #PartidazoCOPE pic.twitter.com/Ajw0LDJTGr
