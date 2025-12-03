Ανησυχία στο Μεξικό εν όψει του Μουντιάλ 2026, μετά τον εντοπισμό εκατοντάδων σάκων με ανθρώπινα λείψανα κοντά στο στάδιο «Άκρον» στη Γουαδαλαχάρα.

Από τις έρευνες στο Χαλίσκο, περιοχή όπου δρα ένα από τα πιο σκληρά καρτέλ της χώρας, έχουν βρεθεί πάνω από 456 σακούλες με λείψανα από το 2022 έως σήμερα. Σύμφωνα με τον ντόπιο δημοσιογράφο Χοσέ Ραούλ Σερβίν Γκαρθία, η πιο πρόσφατη ανακάλυψη έγινε κατά τη διάρκεια οικοδομικών εργασιών. Στη Λας Αγκούχας εντοπίστηκαν 290 σακούλες, ενώ παρόμοια ευρήματα έχουν καταγραφεί και σε Ζαποπάν και Τλακεπάκε, σε απόσταση μικρότερη των 20 χιλιομέτρων από το στάδιο.

Το καρτέλ του Χαλίσκο, που έχει χαρακτηριστεί ως τρομοκρατική οργάνωση από τον Ντόναλντ Τραμπ, θεωρείται το πιο επικίνδυνο της χώρας, έχοντας περισσότερους από 130.000 αγνοούμενους σε εθνικό επίπεδο λόγω της δράσης του. Αυτή η συνεχής αύξηση των εξαφανίσεων εντείνει τις αμφιβολίες για το αν το Μεξικό μπορεί να εγγυηθεί ασφαλείς συνθήκες στη διοργάνωση που πλησιάζει το καλοκαίρι.