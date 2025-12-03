ΗΠΑ: Βρέθηκαν 456 σακούλες με ανθρώπινα λείψανα κοντά σε γήπεδο
Συναγερμός στο Μεξικό εν όψει του Μουντιάλ του 2026, μετά τις αποκαλύψεις για εκατοντάδες σακούλες με ανθρώπινα οστά που βρέθηκαν σε περιοχές γύρω από το στάδιο «Άκρον» στη Γουαδαλαχάρα.
Από τις έρευνες στο Χαλίσκο, περιοχή όπου δρα ένα από τα πιο σκληρά καρτέλ της χώρας, έχουν βρεθεί πάνω από 456 σακούλες με λείψανα από το 2022 έως σήμερα. Σύμφωνα με τον ντόπιο δημοσιογράφο Χοσέ Ραούλ Σερβίν Γκαρθία, η πιο πρόσφατη ανακάλυψη έγινε κατά τη διάρκεια οικοδομικών εργασιών. Στη Λας Αγκούχας εντοπίστηκαν 290 σακούλες, ενώ παρόμοια ευρήματα έχουν καταγραφεί και σε Ζαποπάν και Τλακεπάκε, σε απόσταση μικρότερη των 20 χιλιομέτρων από το στάδιο.
Το καρτέλ του Χαλίσκο, που έχει χαρακτηριστεί ως τρομοκρατική οργάνωση από τον Ντόναλντ Τραμπ, θεωρείται το πιο επικίνδυνο της χώρας, έχοντας περισσότερους από 130.000 αγνοούμενους σε εθνικό επίπεδο λόγω της δράσης του. Αυτή η συνεχής αύξηση των εξαφανίσεων εντείνει τις αμφιβολίες για το αν το Μεξικό μπορεί να εγγυηθεί ασφαλείς συνθήκες στη διοργάνωση που πλησιάζει το καλοκαίρι.
COMPLETELY HORRIBLE!— Oscar Ramirez - Real America’s Voice correspondent (@OscarRamirezTJ) November 26, 2025
More than 456 bags of human remains have been found just steps away from the Akron stadium, that it will be the host of the 2026 World Cup.
This report comes from the search groups that from the year 2018, till now, they have found this amount of human… pic.twitter.com/J2Uw5P2voC
