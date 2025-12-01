Ιδανικό ξεκίνημα για την Εθνική ομάδα στο Socca World Championship, με το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα να νικάει με 4-2 τις ΗΠΑ.

Με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ξεκίνησε η Ελληνική ομάδα τις υποχρεώσεις της στη 1η αγωνιστική του 2ου ομίλου του Socca World Championship, επικρατώντας των Ηνωμένων Πολιτειών με 4-2. Η γαλανόλευκη έδειξε από τα πρώτα λεπτά την ανωτερότητά της, κυριαρχώντας στο γήπεδο και βρίσκοντας γρήγορα ρυθμό.

Η πρώτη μεγάλη στιγμή του αγώνα ήρθε μόλις στο 3’, όταν ο Τούσα δοκίμασε την πρώτη του τελική. Ένα λεπτό αργότερα, στο 4’, ο Παπαδόπουλος άνοιξε το σκορ με όμορφο σουτ, πετυχαίνοντας παράλληλα και το πρώτο του γκολ σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Ο Έλληνας επιθετικός συνέχισε να πρωταγωνιστεί, καθώς στο 14’ με μια εντυπωσιακή προσωπική ενέργεια και δυνατό σουτ εκτός περιοχής έκανε το 2-0. Ο Τούσα, στην επιστροφή του στο αντιπροσωπευτικό συγκρότημα μετά το Παγκόσμιο του 2023, σκόραρε με κεφαλιά στο 16’ έπειτα από μια 35άρα ασίστ του τερματοφύλακα Καλαμαριδη. Στο δεύτερο ημίχρονο, οι ΗΠΑ μπήκαν πιο αποφασισμένα και στο 28’ χρειάστηκε η σημαντική επέμβαση του Καραμαλίγκα για να διατηρηθεί το προβάδισμα αλλά οι Αμερικανοί βρήκαν τελικά το γκολ στο 32’, μειώνοντας προσωρινά σε 3-1. Η ελληνική απάντηση όμως ήταν άμεση: μόλις στο επόμενο λεπτό (33’), ο Τούσα χτύπησε ξανά, κάνοντας το 4-1 και ουσιαστικά «κλειδώνοντας» τη νίκη. Το γκολ αυτό ήταν το 8ο του με το εθνόσημο σε Παγκόσμια. Στο τελευταίο λεπτό του αγώνα οι ΗΠΑ βρήκαν το γκολ της στιγμής, διαμορφώνοντας το τελικό 4-2.

Ντεμπούτο με τα γαλανόλευκα σε Παγκόσμια Κύπελλα έκαναν ο Καραμαλίγκας, ο Πατινιώτης κι ο Αμπάρα, όλοι τους με πολύ καλή παρουσία. Επόμενο παιχνίδι για την Ελληνική ομάδα με την Σερβία σήμερα στις 00:00 (ώρα Ελλάδας) για την δεύτερη και καθοριστική αγωνιστική της φάση των ομίλων που μπορεί να σφραγίσει την πρόκριση στα νοκ αουτ από νωρίς.