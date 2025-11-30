Απίστευτο σκηνικό στο Ισραήλ, εκεί όπου οπαδοί της Μακάμπι Τελ Αβίβ μετά από βαριά ήττα επιτέθηκαν με πυρσούς και βόμβες καπνού στο σπίτι του προπονητή, Ζάρκο Λάζετιτς.

Αγωνιστική καθίζηση βιώνει τις τελευταίες εβδομάδες στο Ισραήλ η Μακάμπι Τελ Αβίβ, η οποία έχει υποχωρήσει στη δεύτερη θέση του βαθμολογικού πίνακα με πέντε βαθμούς λιγότερους από την πρωτοπόρο Χαποέλ Μπερ Σεβά. Την ίδια ώρα τα αποτελέσματα στην Ευρώπη είναι ακόμα χειρότερα, με τη Μακάμπι να μετράει μόλις έναν βαθμό σε πέντε αγωνιστικές στο Europa League και βρίσκεται στην 35η θέση στον ενιαίο πίνακα των 36 ομάδων.

Και η βαριά ήττα με 6-2 από την Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ αποτέλεσε τη σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι για μερίδα οπαδών της Μακάμπι Τελ Αβίβ, οι οποίοι αποφάσισαν να επιτεθούν στον προπονητή της ομάδας, Ζάρκο Λάζετιτς. Όπως αποκαλύπτει το «One», περίπου πενήντα οπαδοί της Μακάμπι συγκεντρώθηκαν έξω από το σπίτι του Σέρβου και με χρήση εκτοξευτήρων πέταξαν βόμβες καπνού, αλλά και πυρσούς, απαιτώντας την παραίτησή του.

Με την κατάσταση να έχει κλιμακωθεί επικίνδυνα χρειάστηκε η παρέμβαση στης Αστυνομίας ώστε να απομακρυνθούν οι δράστες από το σημείο, οι οποίοι παράλληλα είχα προσπαθήσει να εισβάλουν στο σπίτι του Λάζετιτς και να του ζητήσουν τα «ρέστα» για την απόδοση της Μακάμπι Τελ Αβίβ.