Η Εστουδιάντες διαμαρτυρήθηκε για την ανακήρυξη της Ροζάριο Σεντράλ ως πρωταθλήτριας, με τους παίκτες να γυρίζουν τις πλάτες τους στην ομάδα του Άνχελ Ντι Μαρία.

Μία πρωτοφανής διαμαρτυρία από την Εστουδιάντες στη φάση των «16» του Clausura μονοπωλεί το ενδιαφέρον στην Αργεντινή τις τελευταίες ώρες. Η AFA και η Επαγγελματική Λίγκα της χώρας είχαν ζητήσει από την Εστουδιάντες να κάνει pasillo για τη Ροζάριο Σεντράλ, που είχε ανακηρυχθεί πρωταθλήτρια για το 2025.

Οι φιλοξενούμενοι υπάκουσαν μεν, όμως εξέφρασαν τη δυσαρέσκειά τους με τον δικό τους τρόπο. Μόλις ο Άνχελ Ντι Μαρία και οι συμπαίκτες του πέρασαν στον αγωνιστικό χώρο, οι παίκτες της αντίπαλης ομάδας τους υποδέχθηκαν με γυρισμένες πλάτες ως μία ένδειξη διαμαρτυρίας για την απόφαση της Λίγκας, την οποία έκριναν ως αυθαίρετη.

Estudiantes were forced by the AFA to give Rosario Central a guard of honor after this tweet, and they gave one today by TURNING THEIR BACK AGAINST the 'champions'. Unprecedented scenes!pic.twitter.com/y83JGJ0eMJ https://t.co/uMrcrSsM1m November 23, 2025

Γιατί διαμαρτύρονταν

Η Λίγκα είχε ισχυριστεί ότι η απόφαση να ανακηρυχθεί η Ροζάριο ως πρωταθλήτρια ομάδα είχε εγκριθεί ομόφωνα και είχε καταγραφεί στα πρακτικά, αλλά η Εστουδιάντες διέψευσε ότι συμμετείχε σε οποιαδήποτε ψηφοφορία μέσω του αντιπροέδρου της, Πασκουάλ Καϊέλα.

Σύμφωνα με το ESPN, οι παίκτες είχαν την ελευθερία να αποφασίσουν για το πώς θα εκφραστούν σε αυτήν την περίπτωση, αλλά ο πρόεδρος της ομάδας μίλησε με τους ποδοσφαιριστές και τελικά κατέληξαν όλοι σε αυτήν τη μορφή διαμαρτυρίας, που αν μην τι άλλο προκάλεσε αίσθηση.

Για την ιστορία, η Εστουδιάντες επικράτησε 1-0 με γκολ του Σετρέ και προκρίθηκε στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.