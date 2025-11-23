Δολοφονήθηκε ένας από τους αρχηγούς των Grobari της Παρτιζάν: Είχε γλιτώσει άλλες δύο φορές

Νεκρός από 5 σφαίρες βρέθηκε ο Ταντίγια Πάντιτς στο Βελιγράδι μετά από δολοφονική ενέδρα.

Σοκαρισμένη η Σερβία από την είδηση της δολοφονίας του 23χρονου οπαδού της Παρτιζάν, Ταντίγια Πάντιτς, έξω από το σπίτι του χθες το βράδυ, στο Βελιγράδι. Μάλιστα, το γεγονός οτι ο νεαρός ήταν από τους επικεφαλής των Grobari στην περιοχή Ζέμουν, έχει ανοίξει εκ νέου την σύζητηση για την οπαδική βία στην χώρα.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρουν τα ΜΜΕ στην Σερβία, το θύμα είχεξεκινήσει για μια προγραμματισμένη συνάντηση, όταν ένοπλος τον πλησίασε και τον γάζωσε με τουλάχιστον πέντε σφαίρες. Ο δράστης και ο συνεργός του διέφυγαν αμέσως μετά με μοτοσικλέτα προς άγνωστη κατεύθυνση, ενώ φορούσαν κράνη που δυσκολεύουν την ταυτοποίησή τους.

Πηγές μέσα από την έρευνα αναφέρουν ότι ο νεαρός ζούσε πολύ κοντά στο σημείο όπου έπεσε νεκρός και ότι είχε ραντεβού με έναν φίλο, ο οποίος αργότερα εμφανίστηκε στο σημείο του εγκλήματος και παρέμεινε με τους αστυνομικούς κατά τη διάρκεια της αυτοψίας.

Μάλιστα, υπάρχει μία εκδοχή που θέλει τον Πάντιτς να αντιλήφθηκε τον κίνδυνο και να προσπαθεί να διαφύγει μέσα από το στενό μονοπάτι ανάμεσα στις πολυκατοικίες, όμως ο δράστης μάλλον τον πρόλαβε πίσω από ένα περίπτερο και πρακτορείο στοιχημάτων και να άνοιξε πυρ από κοντινή απόσταση.

Οι δύο προηγούμενες προσπάθειες δολοφονίας του

Η υπόθεση αποκτά μεγαλύτερη βαρύτητα λόγω του παρελθόντος του Πάντιτς, καθώς, σύμφωνα με δημοσιεύματα, είχε βρεθεί στο στόχαστρο δολοφνικής επίθεσης άλλες δύο φορές. Ένα από τα περιστατικά συνέβη τον Ιούνιο, όταν οπαδοί του Ερυθρού Αστέρα έστησαν ενέδρα με μηχανάκια στη Γκαζέλα, με σκοπό να επιτεθούν σε μέλη αντίπαλης ομάδας οπαδών μεταξύ των οποίων ήταν και αυτός. Περικύκλωσαν τα αυτοκίνητα των οπαδών της Παρτιζάν που επέστρεφαν από αγώνα μπάσκετ της ομάδας τους, αλλά οι πυροβολισμοί δεν βρήκαν στόχο.

Επιπλέον, οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο ότι μια έκρηξη στην οδό Κοσόβσκα στα τέλη Σεπτεμβρίου είχε επίσης ως στόχο τον Πάντιτς. Η έκρηξη εκείνη είχε στοιχίσει τη ζωή στον 21χρονο Μάρτιν Σίπκοβσκι, ο οποίος φέρεται, σύμφωνα με ανεπίσημες πληροφορίες που επικαλείται η Blic, να είχε στρατολογηθεί για να δολοφονήσει 23χρονο. Η πιθανότητα ότι ο Σίπκοβσκι ενεργοποίησε κατά λάθος τα εκρηκτικά στο διαμέρισμα ενισχύει το σενάριο ότι το θύμα ήταν επί μήνες στο στόχαστρο αντίπαλων οργανωμένων ομάδων.

Η αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες, ενώ η υπόθεση συνδέεται πλέον με ένα ευρύτερο πλέγμα βίας που σχετίζεται με οπαδούς και εγκληματικές ομάδες στο Βελιγράδι.

«Ήταν στόχος ο Πάντιτς»

«Η σύγκρουση μεταξύ οπαδικών φατριών που έχουν συνδεθεί με εγκληματικές ομάδες διαρκεί ήδη καιρό. Ο Πάντιτς ήταν προφανώς πρωταρχικός στόχος. Σύμφωνα με ορισμένα στοιχεία, βρέθηκε στο στόχαστρο του συμμορίας του Βράτσαρ, ο οποίος συνεχίζει να δρα ακόμη και μετά τις συλλήψεις μελών του, ενώ ο αρχηγός τους βρίσκεται στη φυλακή στη Γερμανία», εξηγεί στην Kurir πηγή που γνωρίζει τις εξελίξεις του υποκόσμου στην Σερβία.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας για την έκρηξη στην Κοσόβσκα, οι ανακριτές βρήκαν κινητά τηλέφωνα και μέσα σε αυτά επικοινωνίες που υποδείκνυαν ότι η ίδια ομάδα που σχεδίαζε τη δολοφονία του Πάντιτς ήταν εμπλεκόμενη και στη δολοφονία του Νίκολα Στάνκοβιτς, γνωστού ως Πίβτσε, στην Καλουντζέριτσα το 2024.

«Την προσοχή τράβηξε ένα παρατσούκλι που εμφανιζόταν κατά τη διάρκεια της έρευνας της δολοφονίας του Νίκολα Στάνκοβιτς», ο οποίος σκοτώθηκε τον Δεκέμβριο ενώ κοιμόταν στο σπίτι του. Οι δράστες τον πυροβόλησαν ενώ κοιμόταν στο κρεβάτι μαζί με την έγκυο αρραβωνιαστικιά του την περίοδο που ήταν σε κατ’ οίκον περιορισμό.

